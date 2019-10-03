«Мы более внимательно стали относиться к направлениям, которые могут быть рискованными»

О том, как изменились приоритеты «Межрегионального ТранзитТелекома» (МТТ) после консолидации контрольного пакета группы ее менеджментом, “Ъ” рассказал гендиректор МТТ Евгений Васильев.

— Будет ли корректироваться стратегия МТТ?

— Мы живем в рамках стратегии, которую приняли в 2017 году. В ее разработке и исполнении ключевую роль сыграл менеджмент. В этом смысле изменения в составе акционеров, которые произошли в сентябре 2018 года, несильно повлияли на реализацию стратегии. Статус акционера возлагает дополнительную ответственность, и, может быть, это отчасти повлияло на аппетит к риску. Мы более внимательно стали относиться к направлениям, которые в ближайшие годы могут быть рискованными. Ряд направлений перестают быть интересными в силу рыночных причин.

— Вы планируете эти проекты закрывать или продавать?

— Мы давно решили уйти с рынка ШПД. В Поволжье мы продали активы «Ростелекому», а в Центральном федеральном округе — «Зеленой точке». У нас остался один провайдер в Иваново, которому ищем покупателя. Если говорить про междугородную и международную связь для частных лиц, то мы бы, наверное, вышли из этого рынка, но есть ограничения. Как лицензиат мы обязаны предоставлять услуги на всей территории России, но концентрироваться на росте точно не будем.

— Рассматривается ли возможность продажи «Синтерра-Медиа» и сети колл-центров «Аудиотеле»?

— У нас нет планов продавать что-либо завтра, нас вполне устраивают и финансовые показатели этих компаний, и то, какое место они занимают на рынке. Но мы открыты и готовы разговаривать с потенциальными покупателями.

— Компания МТТ будет продаваться?

— Мы купили эту компанию, потому что четко понимаем возможности и перспективы МТТ на ближайшие как минимум три года. Мы понимаем, что можем в значительной степени вырасти на тех рынках, на которых уже присутствуем, и, возможно, выйти на другие рынки. Вопрос о том, чтобы продавать компанию, на сегодняшний день не стоит.

— В конце декабря у вас заканчивается срок пребывания в должности. Планируете оставаться гендиректором?

— Да, я планирую оставаться генеральным директором, совмещая эту должность с позицией акционера компании. Мне очень интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. У нас много идей и проектов на выходе — по развитию направления унифицированных коммуникаций, расширению возможностей нашего сегмента телеком-платформ и запуску новых продуктов, в том числе мобильных приложений для бизнеса. Поэтому речь о том, чтобы стать акционером в чистом виде, отдав операционное управление кому-то другому, сейчас не идет.

— Почему чистый долг МТТ в 2018 году вырос на 1,9 млрд руб.?

— Это связано со структурированием сделки по выкупу акций. МТТ на сегодняшний день имеет часть акций своей головной компании — это часто используемая модель. Соотношение долга к EBITDA у нас на уровне 2–2,5, тенденция идет к снижению. Мы считаем, что у нас сбалансированная финансовая нагрузка. Мы сочетаем заемные и собственные средства, которые идут на развитие компании и новых продуктов, отчасти на возможные M&A, которые мы тоже для себя не отвергаем.

— Какие компании вас интересуют?

— Компании, которые занимаются голосовой аналитикой, омниканальным обслуживанием, они могут расширить наш портфель и укрепить позиции на рынке. Мы не венчурный фонд, мы не ставим перед собой задачи посевных инвестиций или инвестиций в идею. Для того чтобы быть нам интересными, надо уже иметь продукт, который должен обладать реальным ноу-хау и клиентской базой. Мы находимся на разных стадиях переговоров с разными компаниями, но до этапа сделки пока не дошло.

— Какую выручку ожидаете в 2019 году?

— Для нас выручка не является ключевым параметром. Большой ее объем исторически приходится на транзитный бизнес, он низкомаржинальный, может вырасти или упасть. Поэтому ключевым показателем является EBITDA. Я думаю, что EBITDA у нас будет заметно выше, чем в прошлом году. Выручка у нас будет несколько ниже, чем в прошлом году, но это менее важно, чем общая рентабельность компании.

Интервью взял Владислав Новый