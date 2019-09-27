Руководитель ООО «Новороссийский зерновой терминал» Владислав Жуков рассказал о социальных проектах предприятия

В середине сентября администрация Новороссийска и ООО «Новороссийский зерновой терминал» (ООО «НЗТ») заключили Соглашение о сотрудничестве. Что это даст городу и зачем социальное партнерство самому крупному экспортеру российского зерна, рассказал директор ООО «НЗТ» Владислав Жуков.

— Владислав Владимирович, в документе говорится, что предметом Соглашения стало установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на социально-экономическое развитие и благоустройство Новороссийска, а также удовлетворение потребностей НЗТ. Как это будет выглядеть фактически?

— Взаимодействие по долгосрочному сотрудничеству между бизнесом и городом выгодно обеим сторонам. Наше предприятие уже не первый год осуществляет свою производственную деятельность на территории Новороссийска. Мы отдаем себе отчет в том, что такая деятельность создает определенные неудобства для жителей города. Таким образом, наш вклад в ремонт и поддержание городской инфраструктуры, вполне логичен.

Благотворительность для терминала – это не новая история. ООО «НЗТ» помогало и помогает жителям города. В центре нашего внимания дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья. Недавно мы помогли одной многодетной семье. Хочу отметить, что у нас сам коллектив предприятия неравнодушный.

— Кстати, о коллективе. Сколько рабочих мест сегодня создано на предприятии?

— Сегодня коллектив Новороссийского зернового терминала насчитывает около 350 человек. Это энергичные, нацеленные на результат люди, которые, как бы это высокопарно ни звучало, своим трудом вносят неоценимый вклад в укрепление экономики не только города и края, но и всей страны. И результат есть. В августе НЗТ отгрузил на экспорт полмиллиона тонн продукции.

Всем нам важен достойный результат. Задачи, которые ставит перед коллективом время, амбициозны. Зерновой сезон 2019-2020 года только начался. В основном на терминал идет зерно третьего и четвертого класса из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Мы внимательно следим за конъюнктурой и готовы работать с еще большими объемами. Более того, на предприятии идет разработка комплексной программы развития, которая, как мы считаем, позволит упрочить наши позиции на рынке.

— Какую социальную инициативу готов реализовать НЗТ в ближайшее время?

— При поддержке наших акционеров вместе с главой города мы, например, приняли решение отремонтировать участок дороги по улице Сакко и Ванцетти. По нему ездят как большегрузные автомобили, так и личный транспорт жителей города. Участок разбитый. Хотя, по моей информации, он неоднократно ремонтировался. В прошлом году подрядчик не справился со взятыми на себя обязательствами, и администрация города инициировала претензии в его адрес. А по дороге автотранспорт передвигается каждый день. Наши акционеры приняли решение помочь городу и осуществить ремонтные работы. Чем быстрее муниципалитет подготовит трехсторонний договор, тем быстрее подрядчик начнет работы.

Терминал упрочил позиции на рынке

Новороссийский зерновой терминал (ООО НЗТ) — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, он является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт. НЗТ введен в эксплуатацию в мае 2008 года, его мощность тогда составляла 3,6 млн тонн в год. Однако оптимальное использование оборудования, а также имеющееся логистическое обеспечение завоза зерновых культур, позволили значительно увеличить пропускную способность,- в 2018 году грузооборот компании составил 6,33 млн тонн.

В апреле этого года собственником ООО НЗТ стал банк БТБ. Свою долю в обществе кредитному учреждению продал «Новороссийский морской торговый порт». Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб., покупателем актива выступило подконтрольное банку ООО «Деметра 1». Сделка реализована в рамках концепции по созданию в России единого экспортного зернового оператора.

Новороссийский зерновой терминал оказывает компаниям-экспортерам услугу по перевалке зерновых культур, а также дополнительные услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию и отправке порожних и груженых железнодорожных вагонов. Терминал оснащен скоростным высокопроизводительным оборудованием, с современной системой управления технологическими процессами, использует инновационный метод пылеподавления маслом, который впервые был применен в России именно на данном предприятии.