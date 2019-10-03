Бюджет расплатится за медь

В проекте бюджета РФ все же закладывается поддержка медно-никелевых проектов «Интергео» Михаила Прохорова, хотя и в меньшем объеме, чем просила компания. По подсчетам “Ъ”, на строительство дорог и электросетей для месторождений Ак-Суг и Кингаш выделяется 13 млрд руб. Параллельно «Интергео» ведет переговоры с банками о привлечении финансирования и ищет партнеров в Китае. По мнению аналитиков, речь может идти о схеме, опробованной НОВАТЭКом,— продаже долей уже после собственных инвестиций и получения господдержки.

Как выяснил “Ъ”, медно-никелевые проекты «Интергео» Михаила Прохорова получат поддержку государства в общей сложности на 13 млрд руб., что заметно ниже, чем запрашивала компания (см. “Ъ” от 5 июля). «Интергео» просило 60 млрд руб. на строительство дорог и электросетей для Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири, которые входят в число крупнейших в РФ по запасам меди и никеля соответственно. Объем минеральных ресурсов Ак-Суга составляет 5,1 млн тонн меди и 121 тонну золота, запасы Кингаша по JORC — 2,4 млн тонн никеля и 1,1 млн тонн меди. ГОКи должны выйти на проектную мощность в 2025 и 2027 годах соответственно, строительство намечено на 2020–2021 годы.

В проекте бюджета на ближайшие три года в рамках программы «Развитие транспортной системы» предусмотрены межбюджетные трансферты на «финансовое обеспечение» дорожной деятельности при строительстве ГОКов на базе месторождений. На эти цели заложены в общей сложности 2 млрд руб., которые будут выделены в 2021–2022 годах.

В Минтрансе сообщили “Ъ”, что по проекту предлагается строительство автомобильных дорог на территории Республики Тыва и Красноярского края. Минтранс предлагает выделить дополнительные ассигнования в федеральный дорожный фонд, в том числе, для предоставления субсидий бюджетам Тывы и Красноярского края на реализацию проектов строительства автодорог. При этом, в министерстве считают целесообразным реализовывать мероприятия по строительству автодорог с использованием механизма возвратного финансирования с учетом будущих налоговых отчислений от проекта в бюджет страны.

Как сообщил “Ъ” заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, профильные ведомства сформировали предложение о поддержке проекта в форме финансирования расходов на строительство ЛЭП к месторождению Ак-Суг от подстанции Тулун в Иркутской области. В рассматриваемой модели линия электропередачи будет проходить в 20 км от Зашихинского месторождения редких металлов. На финансирование строительства ЛЭП проектом бюджета предусмотрено 3 млрд руб. в 2020 году и по 4 млрд руб. на 2021 и 2022 годы. В «Интергео» не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас у компании нет проектов на стадии производства. Группа Михаила Прохорова получила перспективные площади в рамках раздела активов с «Интерросом» Владимира Потанина. На LME цена за тонну меди с поставкой через три месяца составляет $5,6 тыс., никеля — $17,2 тыс. Канадская First Quantum, ведущая разработку крупного медного месторождения в Панаме, прогнозирует в ближайшие несколько лет дефицит предложения меди и рост спроса за счет увеличения выпуска электромобилей. По оценкам аналитиков «Норникеля», в 2022 году рынок может столкнуться с «глубоким структурным дефицитом» никеля. В этом году спрос на металл поддерживает растущий сектор аккумуляторов.

По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, суммарные инвестиции в различных источниках оцениваются в $2,5–4 млрд. Проекты заявлялись еще в 2011 году, но планы были свернуты из-за отсутствия финансирования и негативных тенденций на сырьевых рынках, напоминает аналитик. Успех в привлечении финансирования будет зависеть от динамики цен на цветные металлы, проработки деталей проектов для презентации банкам-кредиторам, степени участия региональных властей и возможности привлечения зарубежных партнеров, рассказывает господин Красноженов.

В начале сентября глава владеющего 9,53% в «Интергео» РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал о переговорах с банками о привлечении долгового финансирования в эти проекты. В ВТБ сообщили “Ъ”, что банку «потенциально интересно» участие в перспективных проектах горнодобывающего сектора, но в данный момент рано говорить о формате, параметрах и условиях участия ВТБ, так как «такое решение может быть принято только после детального анализа всех аспектов проекта». Источники “Ъ” сообщают, что «Интергео» также обращалось в Сбербанк. В Газпромбанке не ответили на запрос “Ъ”. В качестве потенциальных партнеров рассматриваются китайские компании, говорил глава РФПИ.

Егор Федоров из ING предполагает, что схема привлечения партнеров может быть похожа на ту, которая применялась НОВАТЭКом в проекте «Ямал СПГ», когда компания Леонида Михельсона сначала вложилась сама, затем получила господдержку и постепенно начала продавать доли. В этом смысле, добавляет аналитик, реализация пакета «Интергео» может потребовать больше усилий со стороны продавцов и также, возможно, большего дисконта на первоначальном этапе.

Евгений Зайнуллин