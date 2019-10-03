Застройщиков отправили в казенный дом

В Ростове осудили троих недобросовестных застройщиков, которые обманули 341 человека на сумму около 250 млн руб. Обвиняемым назначили реальные сроки. Обманутые дольщики намерены добиваться предоставления обещанных квартир или потраченных денег. Однако, по данным Росреестра, застройщики успели частично избавиться от имущества и за ними практически ничего не числится.



Кировский районный суд Ростова в среду, 2 октября, вынес приговор местным предпринимателям Андрею Захаревичу, Олегу Железнову и Ольге Попушенко. Все трое признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Андрей Захаревич еще и в отмывании 12,8 млн руб., приобретенных в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ). Суд назначил ему восемь с половиной лет колонии общего режима, Олегу Железнову и Ольге Попушенко — по пять лет колонии общего режима.

По версии следствия, обвиняемые с января 2009 года по сентябрь 2013 года похитили при строительстве 17 малоэтажных многоквартирных домов 248,5 млн руб. Пострадавшим по делу признан 341 человек. Как выяснилось в судебном следствии, дольщики заключали договоры с фирмами ООО «Объединенная дирекция пансионатов», ООО «Трест “КурортСтрой”», ООО «Геометр» и др., которые принадлежали осужденным. Все 17 строек были заброшены, за счет полученных от дольщиков денег предприниматели купили новые земельные участки, а также выдали самим себе, своим родственникам и знакомым денежные займы.

«Чиновники, к которым обманутые дольщики обращались за помощью, говорят, что мы сами виноваты в сложившейся ситуации, так как не проверили документы застройщиков. Но нам показывали разрешения, подписанные главами районных администраций, бывшим архитектором Ростова Павлом Воронцовым и экс-министром строительства Ростовской области Алексеем Полянским, который сейчас находится в СИЗО»,— рассказала “Ъ-Юг” руководитель инициативной группы дольщиков ООО «Трест “КурортСтрой”» Екатерина Кривошей.

Уголовное дело в отношении застройщиков было возбуждено в 2013 году, следствие длилось четыре года, судебный процесс — более двух лет. Большую часть этого времени обвиняемые находились под подпиской о невыезде, под стражу их заключили только в конце мая 2019 года. Екатерина Кривошей предполагает, что во время судебного следствия застройщики вели деятельность в подконтрольных им фирмах (управляющие компании построенных домов) и получали прибыль. «При встрече в суде они лично обещали потерпевшим вернуть деньги»,— говорит госпожа Кривошей.

Однако, как следует из информации, полученной дольщиками в Росреестре, с возмещением ущерба в рамках уголовного дела могут возникнуть проблемы. По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области, был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 495 млн руб. и на их расчетные счета на общую сумму более 460 млн руб. Между тем в Росреестре на судебный запрос о наличии арестованного имущества ответили, что уведомления из органов ГСУ о наложении арестов в это учреждение не поступали.

Надежды на то, что дома достроят, нет, так как некоторые из них признаны самостроями и должны быть снесены, полагает Екатерина Кривошей. Она также отметила, что у большинства участков, где возводились дома за счет средств дольщиков, сменились владельцы. Новые собственники, среди которых есть родственники обвиняемых, достроили дома и сейчас сами живут в них.

Кристина Федичкина