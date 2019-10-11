Хайдер Акерманн, как и многие в этом сезоне, объединил женскую и мужскую коллекции. По словам дизайнера, главное, что в его вещах «красивые люди, девушки и юноши».

Ни лукизма, ни эйджизма в его комментарии к новой коллекции искать не надо. Мы все знаем, что главные звезды, с именами которых ассоциируется бренд Haider Ackermann,— 58-летняя Тильда Суинтон и 22-летний Тимоти Шаламе. Оба они действительно прекрасны, но к конвенциональному пониманию красоты не имеют решительно никакого отношения. Зато оба умеют выглядеть не просто изысканно — декадентски изощренно. Причем в этой изощренности нет ничего болезненного, они обаятельны и транслируют чистую радость умения жить полной жизнью.

Собственно говоря, в этом умении показать удивительную гармонию дисгармоничного, неправильного, особенного и кроется талант Хайдера Акерманна. Плюс верная и редкая в наше время приверженность принципам настоящей роскоши — безо всех постмодернистских заимствований из чужих удачных коллекций, вздернутой исключительно из-за хайпа цены, заигрываний со стритвиром и попытки намекнуть, что прет-а-порте делюкс доступен всем. Не всем, и дело не только в цене.

В своих интервью Хайдер Акерманн говорит, что ему интересна буржуазия, ее тайны, кроющиеся за видимым благополучием. Но дизайнер, прежде всего, подразумевает, что свобода, которую дает это благополучие, помогает возникнуть объему и глубине. Это примерно как если бы великий Луис Бунюэль был не только очень зорким и проницательным, но еще и необыкновенно добрым. И это замечательно: утешительный и понимающий взгляд на людей, их приукрашивание, и есть цивилизационный смысл моды, временно почти позабытый, но сейчас возвращающийся.

Что касается собственно коллекции нынешнего сезона, то, по словам Хайдера Акерманна, она не относится к унисексу, мужские и женские модели объединяют только материалы и общая стилистика. Конечно, в мужской части очевидно большое влияние женской моды — но в ней нет ничего вызывающего, это отличительная особенность современного развития фэшн-дизайна. Цветовая гамма тревожна и лаконична, тканые рисунки на жаккардовых тканях вдохновлены узорами с крыльев бабочек. Никакого минимализма, никакой избыточности — все красиво, тонко и умно.

Марина Прохорова