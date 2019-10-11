В фэшн-дизайне нет ничего прогрессивней и современней, чем просто очень хорошо скроенная и сшитая одежда. Созданный сестрами Мери-Кейт и Эшли Олсен в 2009 году бренд тому подтверждение — у него нет провалов.

При общей стабильности нынешняя коллекция The Row не просто одна из наиболее удачных для бренда, но и одна из лучших в нынешнем сезоне. Сестры Олсен утверждают, что создали The Row в попытках найти идеальную белую футболку, но амбиции их с самого начала были выше, недаром название они позаимствовали у Сэвил-Роу, знаменитой лондонской улицы мужских портных. Хозяйки бренда называют его стиль «люксовой базой». Но десять лет успеха демонстрируют, что за пределы этой базы, в принципе, можно и не выходить — как всегда, основа решает все.

Кто бы ни отвечал за дизайн коллекций The Row, их стиль, конечно же, сложился благодаря тому, что у обеих сестер хороший и ярко выраженный вкус в одежде. Разный — Мэри-Кейт явно тяготеет к бохо, а Эшли обычно носит что-то унисекс. Но сходятся они в том, что важнее всего и универсальнее всего регулярно оказывается минимализм хорошего качества. Тот самый тейлоринг, ценность которого подтверждается временем, несмотря на принципиальные изменения в отношении к одежде. А у The Row к тому же безупречное качество работы закройщиков и портных и наилучшие материалы.

В этом сезоне в коллекции гибко-приталенные толстые жакеты, пальто и пиджаки, безразмерные пальто-халаты и просторный трикотаж, расклешенные юбки и брюки-трубы. Изобретательно придуманы и виртуозно исполнены прекрасные, якобы простые платья вроде бы квадратного кроя, но со встроенными вытачками от классического футляра. Очень изящна идея вздернутого широкого воротника-стойки, прикрывающего шею наподобие свободного шарфа. Все выглядит вызывающе просто и вызывающе дорого. Как всегда у The Row, материалы использованы только одноцветные, а цвета сложные, универсальные, удачные в любых сочетаниях. Но плотная вышивка бисером и бусами сложна, кружево на тюле расшито трехмерным, колышущимся при малейшем движении узором из наполненных воздухом нитяных колец. Овчинка и кожа, хлопок, кашемир и шелк одинаково прекрасны. И еще обувь, сделанная так, чтобы точно было удобно: ботинки на молнии спереди и плоские высокие тапки — совершенно в духе войлочных «прощай, молодость», но из прозрачного кружева.

Марина Прохорова