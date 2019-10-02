«Он остался в новейшей истории»

Церемония прощания с первым и единственным президентом Крыма прошла в среду в церкви на старом симферопольском кладбище: проститься с Юрием Мешковым пришли чуть более сотни человек. Напомним, Юрий Мешков, боровшийся за присоединение Крыма к РФ в середине 1990-х, скончался днем 29 сентября в больнице Красногорска (Московская область). 73-летний политик умер от последствий обширного инсульта, перенесенного им на отдыхе в Турции 1 сентября. Руководители Крыма на похороны экс-президента не пришли.

Ни официальных лиц, ни почетного караула не было. Гроб с телом первого президента привезли в храм старого симферопольского кладбища на обычной «Газели». На прощании с Юрием Мешковым присутствовали лишь близкие родственники, несколько десятков друзей, соратников и знакомых — всего немногим более сотни человек. Юрий Мешков с середины 90-х жил в Подмосковье. Похороны в Крыму были его последней волей. Гроб с телом первого президента на полуостров в ночь на 1 октября доставили на самолете из Москвы. По словам одного из друзей Юрия Мешкова, Вадима Мордашева (в 1994–1998 годах — депутат крымского парламента от блока «Россия», который возглавлял господин Мешков), с этим помог депутат Госдумы Константин Затулин. Похороны организовали представители крымского казачества. «А официальные власти ничем не помогли, никакого интереса не проявили»,— сказал “Ъ” Вадим Мордашев.

Из действующих политиков на прощание с Юрием Мешковым пришел лишь депутат Госсовета Крыма Владимир Клычников — и принес венок от крымского парламента. Господин Клычников назвал экс-президента частью истории полуострова. «Юрий Мешков был патриот Крыма, и все, что бы он ни делал, он делал искренне»,— сказал господин Клычников. Депутат горсовета Керчи Константин Ерманов предложил ему походатайствовать о присвоении скверу или улице в Симферополе имени Юрия Мешкова. Владимир Клычников в ответ одобрительно кивнул.

Юрий Мешков родился в 1945 году в Днепропетровской области, но вскоре семья переехала в Симферополь. В 1977 году он окончил юридический факультет МГУ и следующие пять лет работал в прокуратуре Крымской области, затем был адвокатом и юристом предприятия. В 1990 году Юрий Мешков был избран депутатом Крымского облсовета, а в 1992-м возглавил Республиканскую партию Крыма, боровшуюся за включение полуострова в состав РФ, и добивался проведения референдума о выходе Крыма из состава Украины. 30 января 1994 года Юрий Мешков был избран президентом Крыма. Во втором туре выборов он набрал около 73% голосов избирателей, опередив спикера Верховного совета (ВС) Крыма Николая Багрова. Господин Мешков обещал сразу после выборов войти в рублевую зону, справиться с экономическим кризисом и «защитить крымчан от крайнего национализма, нищеты и холода». Однако после его победы Крым лишь перешел на московское время и премьер-министром стал гражданин РФ Евгений Сабуров. Уже в марте 1995 года украинские власти отменили Конституцию Крыма 1992 года, наделявшую полуостров высокой степенью политической автономии, и ряд региональных законов. Упразднена была и должность президента, а Юрий Мешков был вынужден уехать в Москву.

Иван Ермаков, в первой половине 1990-х годов работавший вице-спикером Верховного совета Крыма, рассказал “Ъ”, что господин Мешков был одним из двух членов президиума парламента, выступивших против ГКЧП в августе 1991 года.

Он «был одержим идеей, что Крым должен быть российским». «Он мог вести людей за собой, но не сумел сформировать команду, организовать работу»,— вспоминает господин Ермаков. Он напомнил, что действия, направленные на присоединение полуострова к России, не нашли поддержки у президента России Бориса Ельцина, а «неуклюжая политика» господина Мешкова привела к отмене украинскими властями Конституции Крыма 1992 года. Занявший третье место на выборах президента Крыма в 1994 году Сергей Шувайников также заявил “Ъ”, что воссоединение полуострова с РФ не произошло в середине 1990-х из-за отсутствия политической воли в Москве и местных конфликтов и противоречий. «Оценивать действия (Юрия Мешкова.— “Ъ”), что могло быть, чего не могло, я сейчас не хочу. Но он остался в новейшей истории Крыма»,— сказал господин Шувайников.

После вынужденного отъезда из Крыма в Москве Юрий Мешков работал преподавателем в Московской государственной юридической академии. В 2000 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук. В июле 2011 года он вновь приехал в Крым и предпринял попытку возвращения в политику. Через два дня после его пресс-конференции в Симферополе окружной административный суд Крыма поддержал постановление Службы безопасности Украины о выдворении Юрия Мешкова с территории Украины: ему запретили въезд в страну на пять лет.

Весной 2014 года Юрий Мешков поддержал присоединение Крыма к РФ и вновь попробовал вернуться в политику. В сентябре он баллотировался в Госсовет республики от партии «Родина» — под непроходным номером 16 в партийном списке и по одному из одномандатных округов в Симферополе. В округе он занял четвертое место из пяти, с более чем десятикратным отрывом от победившего единоросса Игоря Аржанцева.

«Он как был убежден, что он президент и его должны пригласить руководить Крымом, так и умер — убежденным, что он президент,— считает зампред Общественной палаты Крыма политолог Александр Форманчук.— Ничего для него не поменялось, будто он до сих пор находился в 1994 году».

Один из ветеранов русского движения полуострова Валерий Подьячий заявил “Ъ”, что Юрий Мешков был символом борьбы за русский Крым: «В 2014 году к власти в Крыму пришли перебежчики, которые были украинскими чиновниками, но присягнули другому государству — лишь ради своих меркантильных интересов. Поэтому ему (Юрию Мешкову.— “Ъ”), не могло найтись места среди этих людей».

После 2014 года Юрий Мешков неоднократно выступал с критикой крымской власти, в частности Сергея Аксенова и сенатора Сергея Цекова (при поддержке Юрия Мешкова он стал спикером ВС Крыма в середине 1990-х, но вскоре у них возник конфликт). В Симферополе несколько раз срывались пресс-конференции экс-президента, а в марте 2019 года господин Мешков был задержан у входа на центральную площадь Симферополя, где было запланировано выступление Владимира Путина. Экс-президент Крыма был арестован Центральным райсудом Симферополя на двое суток за неповиновение сотрудникам полиции.

29 сентября глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семье Юрия Мешкова в связи с его смертью. «Выражаю соболезнования родным и близким в связи с кончиной Юрия Александровича Мешкова, политического деятеля, который внес свой вклад в становление крымской автономии»,— сообщил вечером 30 сентября в Facebook спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Обычно крымских политиков и знаменитостей хоронят на старом кладбище «Абдал-1». Так, например, в 15–20 метрах от церкви, в которой отпевали Юрия Мешкова, стоит надгробный памятник Николаю Багрову, проигравшему господину Мешкову на выборах президента Крыма в 1994 году. По соседству с ним могила Валерия Ермака, который в 1990-е был мэром Симферополя. Но Юрия Мешкова похоронили на новом кладбище, которое расположено примерно в полутора километрах: «Среди простых людей будет, как и жил»,— тихо сказал один участник траурной церемонии другому.

Вадим Никифоров, Симферополь