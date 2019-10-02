Гособвинение просит отправить в колонию-поселение фигурантов дела о пожаре в шахте в Соликамске

Представитель прокуратуры предложил приговорить к реальным срокам пятерых подсудимых по уголовному делу о пожаре в шахте в Соликамске, сообщает primeru.net. Напомним, пожар произошел 22 декабря 2018 года, его жертвами стали девять человек.

Обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, смерть двух и более лиц) было предъявлено пятерым работникам подрядной организации начальнику шахтостроительного комплекса (ШСК) СКРУ-3 Андрею Артюхину, начальнику подземного участка № 5 Максиму Канищеву, бывшему горному инженеру по охране труда Святославу Седову, горным мастерам Игорю Чукаеву и Андрею Купряшкину.

Гособвинитель предложил суду приговорить господ Андрея Артюхина, Максима Канищева и Андрея Купряшкина к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Господина Чукаева предложено отправить в колонию-поселение на 3,5 года, а господина Седова на пять лет и запретить заниматься надзорной деятельностью в сфере промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности на два с половиной года.