На рынке игорного бизнеса образуется крупнейший оператор

Британская букмекерская компания Flutter Entertainment договорилась (.pdf) о слиянии с канадским оператором игрового бизнеса Stars Group. Итогом слияния станет создание крупнейшего в мире по объему выручки игрока на рынке азартных игр. В рамках сделки, которая осуществляется путем обмена акциями, две компании оцениваются в 10 млрд, исходя из стоимости акций на закрытие биржевых торгов 1 октября.

По условиям сделки акционеры Flutter Entertainment получат 55% акций в новой компании, акционеры Stars Group — остальные 45%. В 2018 году совокупная выручка компаний, по оценкам участников сделки, составила бы 3,8 млрд, а число активных пользователей более чем на 100 рынках достигло 4 млн человек. Генеральным директором объединенной компании станет нынешний глава Flutter Питер Джексон. Завершение сделки планируется на второй-третий квартал 2020 года.

Алена Миклашевская