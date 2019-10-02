Тамбовские «Сады Мичурина» продадут белгородскому плодопитомнику

Депутаты тамбовской облдумы на внеочередном заседании согласовали продажу 99,99% ООО «Сады Мичурина» белгородской компании ООО «Корочанский плодопитомник», сообщила пресс-служба парламента. Эта доля принадлежит областному ТОГУП «Тамбовская управляющая компания». Новый инвестор, рассказали в пресс-службе, намерен до конца 2020 года в рассрочку приобрести долю стоимостью 147,9 млн руб. «Это позволит расти предприятию, появятся новые рабочие места, что обеспечит стабильное развитие ООО "Сады Мичурина"»,— добавили в облдуме.

Как следует из пояснительной записки, площадь земельных участков под плодовые культуры «Садов Мичурина» составляет 700 га. Всего заложено 33 га садов с системами орошения и 60 га без них. Еще на 50 га планируется прокладывать оросительные системы. Из областного бюджета предприятию выделено 130 млн руб. «Чтобы полностью ввести в оборот все 700 га, необходимо вкладывать не менее 150–200 млн руб. в год бюджетных средств»,— указано в документе. В целях «дальнейшего развития» был найден инвестор. Владелец «Корочанского плодопитомника» Владимир Городов был недоступен для комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Мичурина» зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2016 года. Уставный капитал — 130 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 4,7 млн руб., чистый убыток — 14,1 млн руб. Гендиректор — Олег Беляев. 99,99% принадлежит ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», 0,01% — АО «Корпорация развития Тамбовской области». Без доли, с участием в размере 100 руб. указан также Алиакбяр Багдашкин, бывший председатель СПК «Зеленый Гай», на базе которого были созданы «Сады Мичурина».

ООО «Корочанский плодопитомник» зарегистрировано в Белгородской области в октябре 2001 года. Уставный капитал — 3,8 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 203,6 млн руб., чистая прибыль — 89,2 млн руб. Гендиректор — Галина Городова, единственный учредитель — Владимир Городов. Госпожа Городова также руководит ООО «Корочанские сады» Николая Черникова, которое находится в стадии присоединения к плодопитомнику.

Александр Прытков