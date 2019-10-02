По «единому» билету в Крым и обратно съездили 365 тыс. туристов

Мультимодальные перевозки в Крым в курортном сезоне 2019 года закончены. С 30 апреля по 30 сентября данной услугой воспользовалось 365 тыс. человек (в Крым по «единому» билету въехали 188 тыс. пассажиров, обратно - 176 тыс.), сообщает АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД»).

«Единым» билетом в Абхазию с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и международном аэропорту Сочи воспользовались всего 1024 пассажира (655 человек туда и 369 – обратно). По данным АНО «ЕТД», чаще всего пассажиры по «единому» билету добирались в Феодосию (34,5 тыс. туристов), Евпаторию (32,6 тыс.) и Ялту (31,4 тыс.).

Всего за шесть курортных сезонов «единым» билетом воспользовалось более 2,3 млн человек.

Андрей Ульченко