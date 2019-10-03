Почему бабы не дуры

«Я всегда говорил, что бабы в большинстве своем — дуры». Именно таким тезисом описал знакомый специалист по информбезопасности одного из банков ситуацию вокруг телефонных мошенничеств с использованием социальной инженерии. В его банке мошенникам добровольно сообщали код из СМС и данные карты 80% женщин и 20% мужчин. Еще два безопасника привели сравнимые данные — в одном банке соотношение полов было 77% против 23%, в другом 70% против 30%. Да и первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев недавно утверждал, что женщины чаще становятся жертвами социальных инженеров, поскольку много думают о детях. Еще у них голова болит «про работу», у замужних — «про дом», а у незамужних вообще «проблема личного порядка».

Однако, будучи категорически не согласной с тезисом об умеренных умственных способностях дам, я решила провести собственное исследование. Попросила посмотреть по эмиссии карт — женщины активнее открывают банковские продукты, причем в отдельных кредитных организациях количество женщин-клиентов почти вдвое превышает количество клиентов-мужчин. Да и изучение программ лояльности показало, что отдельные категории (типа «Красота») вряд ли привлекут сильную половину человечества.

Т. е. пропорция та же, что и в примерах, приведенных знакомыми безопасниками. И тогда я запросила банки, где соотношение полов среди клиентов 50/50, о жертвах социальной инженерии. Результат оказался предсказуемым — деньги теряли 42–52% женщин (в зависимости от банка) и 58–48% мужчин.

А вот по заявлениям о попытках мошенничеств, о которых сами клиенты сообщают в колл-центр, соотношение оказывается в пользу сильного пола. 70–80% банковских клиентов, сообщивших, что их пытались «развести на деньги», оказались мужчинами. Женщины же предпочитали не сообщать о неудачах злоумышленников. При этом и в соцсетях мужчины предпочитали заявлять о том, как им лихо удалось подшутить над горе-мошенниками, тогда как женщины больше предупреждали об опасности.

Поэтому слова про то, что у кого-то «голова болит», больше похожи на мужской шовинизм, чем на реальную оценку ситуации. По словам аналитика ЦПСБ компании «Инфосистемы Джет» Екатерины Абросимовой, даже учитывая, что женщины в целом более эмоциональны, опираться на гендерный фактор в вопросах безопасности платежей не стоит. «Есть другой аргумент — 80% всех потребительских расходов контролируют женщины»,— отмечает глава Абсолют-банка Татьяна Ушкова.

Кстати, согласно данным одного крупного банка, среди мужчин—жертв мошенников львиную долю составляют вдовцы, вслед за ними в зоне риска оказываются разведенные.