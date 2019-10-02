Андрей Травников приветствовал участников «Культурного марафона» для школьников

Новосибирск в этом году стал пилотной площадкой для проведения культурно-образовательного проекта. Марафон призван популяризировать культуру и искусство среди детей и молодежи, а также повысить культурную грамотность подрастающего поколения. В 2019 году в проект включены десять пилотных регионов: Республика Коми, Республика Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край, Новосибирская, Саратовская, Тульская, Ярославская, Пензенская и Белгородская области.

Марафон проводится в период с 1 октября по 14 ноября 2019 года. Партнерами акции выступают Новосибирский академический театр оперы и балета, а также музеи, театры, библиотеки и профессиональные образовательные организации культуры региона. Учредителями марафона являются Министерство культуры и Министерство просвещения РФ. Партнером проекта также выступает компания ООО «Яндекс». Поддержку проекту оказали, в том числе, в правительстве Новосибирской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников, цель «Культурного марафона» — познакомить школьников с отечественной и мировой культурой. В октябре в рамках марафона пройдут уроки по музыке, кино, театру и архитектуре, а в ноябре состоится мультимедийный тест. Из числа образовательных учреждений региона в проекте принимают участие школы из 19 муниципалитетов, а также инженерный лицей НГТУ.

«Уверен, что новосибирские школьники примут самое активное участие в этом масштабном и увлекательном проекте»,— отметил Андрей Травников.

К участию в марафоне могут присоединиться все общеобразовательные учреждения региона. Марафон предполагает готовые сценарии занятии по проектной деятельности и вопросы для тестирования для трех возрастных групп обучающихся. Подготовиться и достойно представить на марафоне Новосибирскую область участникам помогут учителя, а также наставники и эксперты — известные деятели культуры, искусства и образования Новосибирской области по тематическим направлениям марафона.