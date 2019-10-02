Гостиницу у жилых домов на улице Мануфактурной строить не будут

Правительство Нижегородской области приняло решение расторгнуть договор аренды земельного участка с ООО «НВСКНН», которое собиралось строить гостиницу у жилых домов на улице Мануфактурной. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов.

Напомним, в апреле против строительства гостиницы выступили жители близлежащих домов. Выяснилось, что застройщику земельный участок был предоставлен в 2017 году в аренду на пять лет, однако ордера на строительство у него не было. В управлении административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода по этому поводу завели административное дело. Однако региональный Госстройнадзор в результате проверок не смог обнаружить нарушения и установил, что «строительные работы на момент проверок не ведутся, строительная техника и рабочие отсутствуют». Тогда жителям пришлось преградить въезд техники на площадку «живым щитом». Позже застройщик заявил, что вложил в строительство уже 10 млн руб.

Андрей Репин, Анастасия Еремина