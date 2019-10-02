Furniprice: новый подход к купле-продаже мебели

Еще несколько лет назад покупка мебели была отчасти необходимостью, да и занимала не так много времени, крупных производителей и продавцов можно было пересчитать по пальцам, а моделями того или иного дивана или шкафа не баловали обычного покупателя из России. Сегодня же разнообразие сбивает с толку не только обычного человека, но и даже любителя менять обстановку в доме как минимум пару раз в год. Конечно, в таком успехе развития мебельной промышленности есть свои плюсы и минусы. Например, при высоком предложении на мебель повысились диапазоны цен, и можно выбрать как бюджетные варианты, так и дорогие эксклюзивные экземпляры.



Со временем большой выбор мебели представлять в розничных магазинах стало невыгодно, слишком большая площадь и, следовательно, аренда. Те магазины, что до сих пор выставляют мебель на витринах, либо достаточно крупные и известные, либо представляют те модели, которые нужно поскорее сбыть, так как они становятся неактуальными. Возникла еще одна проблема – покупателям стало некогда ходить по магазинам. В связи с этим все больше производителей вкладываются в развитие своего сайта или в свои дистрибьюторские сети с другими интернет-площадками, где могут представить ассортимент онлайн. Вот только и интернет магазинов стало так много, что можно искать определенную мебель часами, но так и не найти то, что нужно. В чем же проблема? Каждая интернет площадка имеет свою базу, которая собрана из партнеров и дистрибьюторов мебели, имеет свою систему цен и количества, которую может предложить и остаться в плюсе. Поэтому покупателям приходится просмотреть несколько десятков сайтов, чтобы найти товар по самой выгодной цене и именно в том варианте, который подходит под его запрос.

Еще одной проблемой является покупка импортной мебели. За рубежом много фабрик и производителей, которые делают отличную качественную мебель, не уступающую по стоимости российским производителям. Только, к сожалению, доступ к покупке этой мебели имеют не все. Лишь малая часть представлена на нашем рынке и чаще всего посредниками, во-первых, перевозка из другой страны обходится продавцам в большие деньги и цена на такой товар растет в геометрической прогрессии, а во-вторых, такая мебель возится «под заказ», опять же, чтобы дорогой товар не простаивал. Именно поэтому чаще всего доступ к импортным производителям имеют дизайнеры интерьеров и специалисты по закупкам, накручивающие свой процент, нежели обычные покупатели.

Игорь Хрипков, генеральный директор компании FURNIPRICE

Эти проблемы отметил и Игорь Хрипков, в настоящем генеральный директор компании FURNIPRICE, который не понаслышке знаком с мебельной промышленностью. Еще в 1994 году, когда спрос на дорогую мебель начал падать, он принял решение открыть мебельную фабрику «ЭЛЬТ» в России, где начал изготавливать мебель высокого класса, соответствующего стандартам европейской престижной мебели.

Большой опыт работы в сфере мебели дал Игорю Хрипкову не только понимание специфики этого сегмента, но и ориентир на изменения в поведении покупателей при выборе мебели. Была сформирована задача – сделать поиск мебели проще – как российских производителей, так и импортной. Собрав команду профессионалов из программистов, дизайнеров и специалистов в области продаж, была создана платформа FURNIPRICE, которая формировалась на принципах работы маркетплейса и системы баз поставщиков мебели, при этом став совершенно новым продуктом на рынке. На данный момент платформа насчитывает около 120 тысяч наименований, ассортимент широкий как по ценам, так и по другим критериям. Покупателю необходимо всего лишь ввести параметры, и система отсортирует нужный товар, найдет похожий, порекомендует более выгодный вариант. Интересно то, что эта система поиска разработана по новой методике: используется искусственный интеллект, тонко настроенный с помощью параметров, заточенных под особенности мебельной продукции.

Ну и одно из важных особенностей FUNIPRICE – теперь можно сравнить цены одного и того же товара от разных продавцов прямо на сайте и купить исходя из своих предпочтений – купить быстро то, что в наличии или ждать более приятную цену. На странице товара необходимо лишь нажать на кнопку «Купить дешевле» и следить за тем, как продавцы конкурируют между собой, предлагая более выгодную цену на один и тот же товар.

Отметим, что к каждому покупателю у компании свой персональный подход – выделяется профессиональный менеджер, который будет вести заказ от формирования и до доставки. Ну а доставить компания готова в любую точку мира, поэтому логистика у них тоже занимает не последнюю позицию.

Как говорит сам Игорь Хрипков, это еще не конечный продукт и покупателей ждет немало приятных открытий в новом формате агрегатора FURNIPRICE. Ну а мы с удовольствием отмечаем, что мебельная промышленность в рознице не стоит на месте, а идет в ногу с надвигающимися изменениями в покупательских потребностях общества.

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