Эффект бабочки

Греческая компания Togas представила новинку — линию постельного белья «Марипоса» («Бабочка»). Изящный узор в нежно-розовых тонах ассоциативно напоминает крылья бабочек сатурний (Saturnidae), или павлиноглазок, с окантованным пятнышком, похожим на павлинье перо. Переходы между реальностью и фантазией художников едва различимы. Какие-то элементы узора — почти как оригинальные, в природе, другие — полностью выдуманные, плод воображения дизайнеров. «Мир флоры и фауны наполнен неповторимыми орнаментами, текстурами и сочетаниями цвета,— комментирует Эллена Джеффри, креативный директор Togas.— Новая коллекция — наша попытка исследовать мистическую, таинственную сторону природы, отсюда акварельные переливы в цветовой палитре, краски будто бы слегка размыты, окутаны дымкой».

Постельное белье из коллекции «Марипоса» изготовлено из гипоаллергенного инновационного волокна Sensotex, которое по своим характеристикам считается долговечнее льна, шелка или хлопка. Простыни теплого серого оттенка подчеркивают утонченность орнамента — мягкую гамму палевых и розовых тонов наволочек и пододеяльника. www.togas.com

Наталья Гончарова