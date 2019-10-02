Netflix покажет новый сезон мультсериала «Маша и Медведь»

Американская развлекательная компания Netflix купила права на показ четвертого сезона мультфильма «Маша и Медведь», сообщили ТАСС в пресс-службе компании-правообладателя мультсериала Animaccord. В новом сезоне «Машины песенки» главная героиня исполняет песни на мотив известных национальных мелодий в каждой серии.

«Мы запустили мультсериал "Маша и Медведь" на Netflix еще в 2015 году в Северной Америке, став одними из первых, кто запустил российский анимационный контент на одной из лидирующих медиаплатформ в мире. За последние четыре года мы наладили долгосрочное сотрудничество с Netflix, и дистрибуция нашего мультсериала на платформе успешно расширилась более чем на 100 стран. Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру»,— сообщил гендиректор Animaccord Владимир Горбуля.

Ранее “Ъ” стало известно о выходе в кинотеатрах Великобритании и Ирландии полнометражного релиза сериала «Маша и Медведь» с 20 сентября. В Италии мультфильму удалось заработать €4,3 млн на кинопрокате в 2015–2016 годах, а оборот лицензионных товаров Animaccord по бренду «Маша и Медведь» в мире составил за 2018 год $327 млн.

Подробности — в материале “Ъ” «"Маша и Медведь" отправились на острова».