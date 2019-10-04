Концерну удалось привести российский бизнес к международным стандартам группы в сфере финансового учета и планирования.

Sika — швейцарский концерн по производству материалов и технологий строительной химии и материалов для промышленности. ООО «Зика» — дочернее предприятие швейцарского концерна на территории РФ. Количество сотрудников — более 19 тыс. человек. Оборот (2018 год) — 7,1 млрд швейцарских франков. Адрес сайта — www.sika.com.

Начало

Компании было необходимо привести работу российских подразделений к глобальному стандарту группы Sika. Руководство компании приняло решение о внедрении SAP. Для этого использовался корпоративный шаблон, который был доработан с учетом реалий российского законодательства и специфики работы компании в стране.

Цели

Организация эффективного управления компанией в рамках единой корпоративной информационной системы корпорации Sika.

Оптимизация затрат.

Обеспечение прозрачности процессов производства и планирования.

Повышение эффективности выполнения бизнес-процессов.

Решения SAP

SAP EDI (Electronic Data Interchange).

Реализация

В задачи проекта вошли: упорядочивание бизнес-процессов, интеграция российского бизнеса в корпоративную учетную систему, внедрение четких, максимально защищенных от ошибок алгоритмов учета. Эффективность внедрения SAP зависела от отношений, выстроенных между процессами, системами и сотрудниками.

Что изменилось

Внедрение SAP помогло привести работу российского подразделения к стандартам всей корпорации. Достигнутые результаты: стандартизованы методы работы, преимущественно использующие системы бухгалтерского учета в группах Sika. Автоматизирован и оптимизирован процесс управленческого учета. Оптимизировано прохождение информации в компании. Процесс планирования производства теперь поддерживает своевременное пополнение запасов сырья и расходных материалов на всех заводах. Наличие сырья на дату производства проверяется автоматически.

Результат

В результате внедрения SAP EDI оптимизировано время закрытия периода (четыре рабочих дня), сокращено количество отчетов, формируемых для корпорации, которая самостоятельно выгружает данные из решения SAP, появились новые возможности для анализа складских запасов, дебиторской задолженности и прочего. Большее количество задач планирования стало решаться меньшим числом сотрудников за счет автоматизации процесса. Без особых проблем поддержано стремительное увеличение количества производственных площадок в компании. Этот процесс теперь легко масштабируется.

Ключевые цифры