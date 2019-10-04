Автоматизация производственных процессов, учета и оптимизации расходов сырья, реализованная при помощи SAP ERP, помогла компании сократить финансовые и материальные издержки.

Imzo — высокотехнологичный производитель оконных и дверных конструкций из Республики Узбекистан. Количество сотрудников — 1,5 тыс. человек. Адрес сайта — www.imzo.uz.

Начало

У Imzo уже был опыт успешного внедрения решений SAP на других предприятиях AKFA Family Group, поэтому предложение внедрить SAP ERP как наиболее подходящее для имеющихся задач решение было принято руководством.

Цель

Сокращение издержек за счет автоматизации производственных процессов и снижения влияния человеческого фактора.

Решения SAP

SAP ERP.

Реализация

До внедрения SAP ERP в компании использовались разрозненные системы. Из-за того что Imzo имеет дело с персонализированными заказами, максимально кастомизированными под потребности клиентов, учет всех процессов в ручном режиме был сложным. Только за один день компания формировала отчеты по 16,5 тыс. позиций. При помощи решения SAP было решено автоматизировать процессы, оптимизировать работу складов и производства.

Что изменилось

В компании появилась централизованная, своевременная и достоверная отчетность. Менеджмент контролирует процессы на складе и на производстве, что обеспечивает принятие оперативных стратегических решений. Сотрудники больше времени посвящают выполнению своих функциональных обязанностей, что напрямую повлияло на их производительность.

Результат

Автоматизация производственных процессов, учета и оптимизации расходов сырья дала возможность получать отчеты в реальном времени. Это позволило компании масштабировать бизнес: Imzo расширила территорию присутствия на четыре новых рынка. Повысилось количество обрабатываемых за день заказов. Издержки и материальные затраты теперь удается отслеживать. Налажен контроль производства с понятной индикацией. Руководство контролирует количество заказов, ушедших в зону риска, отслеживает причины, например задержка материала, поломка на линии, и принимает своевременные решения по оптимизации производства, закупке сырья, выделению дополнительного персонала или ресурсов. Кроме того, результатом внедрения SAP ERP стало понимание, какие процессы в компании требуют изменений.

Ключевые цифры