Экс-банкир из Новосибирска выкупил бывший офис барнаульского «Стройгаза»

Экс-управляющий новосибирского филиала банка «Открытие» Сергей Сутормин на торгах выкупил бывший офис алтайского строительного холдинга «Стройгаз» в Барнауле. 31/100 доля в праве общей долевой собственности на административное здание, расположенное на Комсомольском проспекте, 118, на аукционе досталось господину Сутормину за 51,1 млн руб. Об этом говорится в сообщении организатора торгов ООО «Лидер стайл» на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Сергею Сутормину достанутся офисные помещений совокупной площадью 8,67 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка под ним площадью 4,68 тыс. кв. м. В здании по этому адресу также расположены управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, региональное минэкономразвития, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, краевая Счетная палата и Алтайский центр кластерного развития.

Сергей Сутормин более 20 лет отработал в банковской сфере. Был заместителем управляющего филиалом «Томский», а затем управляющим филиала «Западно-Сибирский» Собинбанка, вице-президентом Русского банка развития, директором по стратегии Новосибирского муниципального банка. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас Сергей Сутормин является гендиректором и совладельцем (50%) строительной компанией «Лидер и Ко» (Новосибирск).

Крупная алтайская строительная компания «Стройгаз» была признана банкротом в июне прошлого года. Требования кредиторов к ней превышают 1 млрд руб. Ведущее предприятие одноименной группы, в которую входят строительные компании, а также единственный в крае производитель цемента ОАО «Цемент» и торговый дом «Стройгаз-цемент». Основной владелец — алтайское ООО «Корн» (56,27%).

Елена Морозова