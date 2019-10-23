Сегодня исполняется 53 года президенту ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрею Бокареву

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Андрей Рэмович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! В деловом сообществе, в кругу коллег и друзей высоко ценят Ваш талант управленца и общественного деятеля, энергию и опыт. Масштаб достигнутых результатов впечатляет. Вы создали одну из крупнейших угольных компаний — «Кузбассразрезуголь», одного из лидеров по добыче в России, возглавляете «Трансмашхолдинг», который во многом благодаря вашим усилиям входит в число крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. Ваши целеустремленность, профессионализм и принципиальность в решении стратегических задач способствуют поступательному росту российской экономики, позволяют Вам отстаивать интересы предпринимателей в качестве председателя комиссии РСПП по машиностроению и главы Кузбасского союза работодателей. Желаю Вам новых профессиональных успехов, здоровья и благополучия, осуществления всех планов и начинаний на благо России!

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