Китай стал лидером по вложениям золотовалютных резервов Центробанка России

Банк России разместил 13,4% всех своих золотовалютных активов в Китае, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка (.pdf). Таким образом, Китай занял первое место по иностранным вложениям. Инвестиции увеличились на 8,7 процентных пункта за год.

Как пишет РБК, Китай занял первую строчку по иностранным вложениям впервые. По данным на апрель 2018 года, лидером были США. Их доля снизилась с 29,2% до 10,2%. По статистике значительно увеличилась доля Японии — с 1,7% до 10,2%.

Географическое распределение золотовалютных активов России:

Золото в хранилище Банка России — 18,2%, Китай — 13,4%, Германия — 13,2%, Франция — 11,6%, Япония — 10,2%, США — 9,2%, Соединенное Королевство — 5,9%, Межгосударственные организации — 4,3%, Нидерланды — 2,5%, Канада — 2,3%, Прочие страны — 9,3%.

В июне сообщалось, что международные резервы России выросли до максимума с 2014 года.

Подробнее о том, как менялись объемы золота в резервах ЦБ, читайте в материале “Ъ” «Инфляция дороже золота».