Охранник вышла из прямого умысла

Мотовилихинский районный суд вынес приговор в отношении Яны Галкиной, охранника школы №127, где 15 января прошлого года двое подростков напали с ножами на учеников. Как считают следствие и прокуратура, она незаконно пропустила в здание бывшего ученика школы, который вместе с учащимся 10 класса принял участие в нападении. При этом суд не согласился с версией следствия, что госпожа Галкина умышленно оказывала небезопасные услуги. Из приговора следует, что на момент совершения преступления национальные стандарты по обеспечению безопасности и охраны образовательных учреждений вообще отсутствовали. В итоге ее действия были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Яна Галкина была приговорена к двум годам ограничения свободы.



Еще в начале оглашения приговора стало понятно, что состав, который изначально был инкриминирован Яне Галкиной, «не устоит». Так, судья Олег Спиридонов, не называя окончательную квалификацию, упомянул, что она проявила «преступную небрежность». Преступная небрежность, согласно законодательству, является видом неосторожной формы вины, тогда как ст. 238 характеризуется виной только в форме прямого умысла.

По версии следствия и гособвинения, преступление госпожа Галкина совершила 15 января 2018 года. Тогда выпускник школы №127 и ученик 10 класса беспрепятственно прошли через пост охраны, поднялись на третий этаж и напали на учащихся 4 класса и их преподавателя. В результате пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы, некоторым был причинен тяжкий вред здоровью. Действия охранника квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Услуги, которые не соответствуют требованиям безопасности, как считают силовики, оказывала именно гос­пожа Галкина. Ее должностная инструкция, а также правила пропускного режима в школе запрещали пропускать на объект людей, у которых не было электронного пропуска. Если ученик его забывал, то мог пройти лишь в сопровождении классного руководителя и дежурного администратора. А охранник пропустила бывшего учащегося Льва Б. без пропуска.

Сама Яна Галкина вины не признала. Она пояснила, что существовало устное распоряжение директора Татьяны Цейтлиной, которое разрешало пропускать в определенных случаях школьников без пропусков, не вызывая дежурного администратора. Данные учеников младших и средних классов при этом фиксировались на листочках, а старшеклассники записывались сами. По ее словам, Льва Б. она знала несколько лет как ученика школы, но не была в курсе, что он покинул учебное заведение. Новый список учеников на учебный год ей к январю никто не предоставил.

Эти два момента суд пытался выяс­нить в ходе рассмотрения дела по существу. Различные свидетели давали взаимоисключающие показания относительно распоряжения директора и списков учеников. Так, руководители ЧОП «Альянс» говорили, что списков не видели, а секретарь школы утверждала, что лично отдавала их на пост охраны. Аналогичная ситуация сложилась и с показаниями о существовании распоряжения. При этом в ходе дополнительного допроса госпожи Цейтлиной судья вынужден был воспроизвести запись ее первоначального допроса в связи с существенными противоречиями.

В итоге суд пришел к выводу, что Яна Галкина не могла оказывать услуги, не соответствующие требованиям безопасности, поскольку нормативных актов, которые бы регламентировали стандарты обеспечения безопас­ности школ на национальном уровне, в том числе и их охраны, на 15 января 2018 года не было. Среди прочих документов председательствующий, например, упомянул ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования». Он был утвержден только 12 августа 2019 года. Кроме того, в приговоре отмечается противоречивость показаний фигурантов дела относительно устного распоряжения директора пропускать в школу учеников без пропуска и дежурного администратора. В итоге суд пришел к выводу, что у госпожи Галкиной не было умысла на оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В то же время, суд установил, что подсудимая проявила преступную небрежность и исполняла свои обязанности ненадлежащим образом. Так, она впустила Льва Б. в школу, не проверив его документы, ручную кладь и не установив его личность. В результате, беспрепятственно пройдя на охраняемый объект, злоумышленник смог совершить преступление. При должной осмотрительности и внимательности госпожа Галкина должна была предвидеть последствия. В итоге ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Назначая наказание, суд в качестве смягчающего обстоятельства учел наличие у подсудимой ребенка и ее положительные характеристики. В итоге Яна Галкина была приговорена к двум годам ограничения свободы. Ранее гособвинение предлагало назначить три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. По условиям исполнения приговора, осужденной запрещено покидать территорию Пермского района, где она проживает без разрешения соответствующих органов, а также менять без предупреждения место жительства. Госпожа Галкина комментировать итоги рассмотрения дела отказалась.

Дмитрий Астахов