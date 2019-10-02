Дефицитное снижение

Комитет финансов представил скорректированный бюджет на 2019 год, а также проект на 2020–2022 годы. Согласно этим данным, доходная часть в следующем году должна составить 664,7 млрд рублей (627,9 млрд в 2019-м). Расходы же возрастут до 701,4 млрд рублей при нынешних 666,6 млрд. В перспективе до 2022 года доходы должны подняться до отметки 763,3 млрд рублей, а расходы составят 786,2 млрд. Эксперты полагают, что достижение триллиона рублей к 2024 году вполне вероятно, учитывая тенденции.

Комитет финансов Петербурга вчера, 1 октября, представил проект бюджета на 2020–2022 годы, а также корректировки на 2019 год. Первое чтение проекта состоится 30 октября, а второе чтение корректировок — 9 октября (после поправок губернатора).

С учетом всех изменений доходная часть бюджета Петербурга составила 627,9 млрд рублей. При этом утвержденная изначально сумма — 591,8 млрд. Расходы составляют 666,6 млрд рублей, утвержденный ранее бюджет насчитывал 643,8 млрд рублей расходов. Таким образом, дефицит бюджета составил 38,7 млрд вместо предусмотренных ранее 52 млрд рублей.

Наиболее значимые сокращения в ходе корректировок получила адресная инвестиционная программа. Изначально на нее планировали потратить 89,3 млрд, однако получается освоить только 72,5 млрд рублей. Как пояснил глава комитета по финансам Алексей Корабельников, виной тому «традиционные причины». «Это срыв конкурсов, перепроектирование, недобросовестные подрядчики»,— сообщил он.

Из федерального бюджета в 2019 году удалось получить 26,9 млрд рублей, хотя изначально планировались 11,4 млрд. Таким образом, темп роста этой статьи дохода составил 236%.

В планах на 2020 год увеличение доходной части бюджета до 664,7 млрд рублей. Расходы увеличатся до 701,4 млрд рублей (с учетом ассигнований из федерального бюджета — 14,6 млрд рублей). Как уточнили в комитете по финансам, основная их часть пойдет на социальную сферу (с учетом адресной инвестиционной программы) — 440 млрд рублей. Больше всего средств направят на развитие образования и здравоохранения — 157,6 млрд и 117,1 млрд рублей соответственно. 155,1 млрд планируется выделить на развитие городской среды. Наибольшая часть, 117,5 млрд, будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. Непрограммные расходы займут 34,3 млрд рублей.

Реализация проекта «Умный город» потребует 27 млрд рублей. В частности, 19,3 млрд предусмотрены на экономическое и социальное развитие территорий. Примерно в равных долях находятся экономическое развитие и экономика знаний, а также развитие предпринимательства и потребительского рынка — в пределах от 1,5 до 1,6 млрд рублей.

На проект «Открытый город» предусмотрено 30,3 млрд рублей. В частности, на повышение эффективности государственного управления планируется потратить 12,3 млрд. Чуть меньше нужно на обеспечение законности, правопорядка и безопасности — 11,6 млрд.

Темп роста доходов бюджета к 2021 году поднимется со 105,9% (2020) до 108,7%, но к 2022 снизится до 105,7. Таким образом, в 2021 году доходная часть бюджета должна составить 722,3 млрд, а в 2022 — 763,3 млрд рублей.

Темп роста расходов к 2021 году соответственно увеличится до 108,1% (758,4 млрд рублей), а к 2022 году упадет до 103,7% (786,2). В результате дефицит резко сократится — до 22,9 млрд рублей.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поставил перед правительством задачу нарастить бюджет города к 2024 году до 1 трлн рублей.

Депутат Законодательного собрания Петербурга и член бюджетно-финансового комитета ЗакСа Оксана Дмитриева считает, что цель вполне реальна. «Инфляция и небольшой рост дают триллион. В среднем доходы растут на 12% в год. Этот тренд дает триллион. Если будут увеличены поступления из федерального бюджета, то можно получить и больше триллиона»,— считает госпожа Дмитриева.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что достижение контрольного показателя зависит от того, куда будет вкладываться расходная часть. «Очень важны инвестиции в город и создание условий для роста региональной экономики, инвестиции в промышленность, рост промышленного производства, что соответственно увеличит налоговый поток. Если два года будут создавать эту базу, то от этих вложений появится отдача»,— убежден эксперт.

Олег Дилимбетов