Михаил Галустян перешел на СТС

Артист Михаил Галустян ушел с канала ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС. Он станет соведущим нового шоу «Русские не смеются» вместе с Сергеем Светлаковым, а в перспективе планирует участвовать в сериалах и кино, производимых СТС.

О переходе Михаила Галустяна на СТС “Ъ” рассказали в «СТС Медиа». Сам господин Галустян это подтвердил: «Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много проектов: от шоу и сериалов до кино. Я впервые в своей карьере выступлю в роли соведущего». Представитель СТС уточнил, что господин Галустян будет участвовать в производстве сериалов и кино для СТС и как артист, и как продюсер.

Комик заключил с СТС эксклюзивный контракт на несколько лет.

Первым проектом станет еженедельное комедийное шоу «Русские не смеются», которое он будет вести вместе с Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным. Шоу выходит 1 ноября, его производит принадлежащая Сергею Светлакову и Александру Незлобину «Студия Свердловск» при участии студии Juice.

Комики Светлаков и Незлобин тоже перешли с ТНТ на СТС год назад. Они перезапустили шоу «Слава богу, ты пришел!» и стали его ведущими. Кроме того, они были участниками шоу «Форт Боярд», «Шоу выходного дня» и «Дело было вечером». Господин Галустян в нынешнем году поучаствовал в «Слава богу, ты пришел!», судьей и продюсером которого выступал Сергей Светлаков.

Михаил Галустян трудился на ТНТ больше десяти лет и прочно ассоциировался с этим каналом. Он, например, выступал в шоу «Наша Russia» и Comedy Club. Но, как уточнил “Ъ” основатель Comedy Club Production и первый заместитель руководителя субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (управляет ТНТ) Артур Джанибекян, в последний раз господин Галустян был эксклюзивным артистом на ТНТ в 2011–2012 годах, а затем принимал участие в нескольких программах нерегулярно. «Глобально он ассоциировался с ТНТ, как многие другие артисты. Мишу мы любим и желаем ему успехов. Для ТНТ самые важные звенья в команде помимо артистов это те, кто придумывают проекты, наши продюсеры — без их работы с артистами успеха не случается. Около 200 авторов и артистов до сих пор привязаны к каналу эксклюзивными контрактами»,— сказал “Ъ” Артур Джанибекян.

Анна Афанасьева