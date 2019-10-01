Морское приборостроение объединяют в корпорацию

Минпромторг предлагает создать Корпорацию морского приборостроения (КМП), в которую войдут «Электроприбор», «Моринформсистема-Агат», «Аврора» и «Океанприбор». Эти предприятия занимаются прежде всего разработкой оборудования и систем для военных кораблей и подводных лодок. Предполагается, что объединение позволит лучше распределить компетенции, снизит затраты и себестоимость продукции. Ранее такую корпорацию планировалось включить в состав «Ростеха», но, по данным “Ъ”, от этой идеи решено отказаться. Источники “Ъ” на рынке говорят, что идея по объединению концернов здравая, но многое будет зависеть от того, кто возглавит корпорацию.

В России появится Корпорация морского приборостроения, следует из проекта указа президента, подготовленного Минпромторгом и опубликованного на regulation.gov.ru. Предприятие должно быть учреждено в шестимесячный срок, на все мероприятия по его созданию отводится полтора года. 100% акций будет находиться в федеральной собственности. В уставный капитал КМП войдут четыре концерна: «Электроприбор», «Моринформсистема-Агат», «Аврора» и «Океанприбор». Также РФ вложит 100 млн руб. в уставный капитал будущей корпорации.

Как следует из пояснительной записки, объединение концернов позволит структурировать имущественный комплекс и оптимизировать структуру профильных и непрофильных активов, сконцентрировать научные коллективы на решении приоритетных задач ГОЗ, военно-технического сотрудничества и диверсификации. В частности, речь идет об устранении пересечения компетенций предприятий и дублирования выпускаемой продукции, сокращении затрат.

В записке в качестве положительного примера «концентрации организаций судостроительной промышленности и эффективности управления их деятельностью» называется создание Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что завершить основные мероприятия по созданию КМП планируется до конца 2020 года при условии своевременного согласования документов. Вопрос финансирования создания корпорации прорабатывается с заинтересованными сторонами с учетом имеющегося опыта создания интегрированных структур, добавили в министерстве, сейчас «оптимальный размер необходимых средств» не определен.

Включаемые в корпорацию предприятия главным образом производят оборудование для военных целей. «Моринформсистема-Агат» объединяет в себе предприятия, создающие интегрированные боевые информационные и управляющие системы для кораблей, радиолокационные системы навигации, управления артиллерийскими и ракетными комплексами. «Аврора» разрабатывает и производит боевые информационно-управляющие системы для кораблей, подлодок и судов, а также системы управления ядерными энергетическими установками. Предприятия «Океанприбора» в основном занимаются производством гидроакустической техники и исследованиями в области прикладной гидроакустики. Предприятия концерна «Электроприбор» разрабатывают и производят, а также занимаются модернизацией и сопровождением в эксплуатации навигационной техники и средств связи для кораблей, подводных лодок и судов. Общая выручка предприятий за 2018 год составляет около 50 млрд руб.

Источники “Ъ” отмечают, что ранее обсуждалась подготовка указа президента по созданию приборостроительного кластера, который должен был войти в «Ростех».

В ноябре 2016 года Минпромторг также публиковал на regulation.gov.ru проект президентского указа о передаче госкорпорации 100% акций находящихся в федеральной собственности концернов «Электроприбор», «Моринформсистема-Агат», «Океанприбор» и «Аврора», а также «Гранит-Электрон», который в 2018 году вошел в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Собеседники “Ъ” отмечают, что в итоге от этой идеи отказались, было принято решение оставить все на балансе Росимущества. В «Ростехе» “Ъ” сообщили, что решение о судьбе активов принимает государство, и в данном случае решений и поручений нет, вопрос на текущий момент не является актуальным. В Минпромторге же заявили “Ъ”, что вопрос интеграции создаваемой корпорации в состав «Ростеха» «целесообразно рассматривать не ранее чем через 5–10 лет после анализа эффективности ее работы и выполняемых задач в интересах обороны и безопасности государства».

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что идея объединить предприятия и создать корпорацию для развития приборостроения — здравая.

Сегодня в России в гражданском судостроении строятся не суда, а корпуса, отмечает он, это 15–20% от стоимости всего заказа, в то время как все оборудование на них импортное, и деньги уходят в бюджеты других государств. По определенным позициям, в том числе по электронике, отставание у РФ в последние годы только возросло, отмечает собеседник “Ъ”. При этом важно, чтобы во главе такой структуры встал высокопрофессиональный лидер, считает собеседник “Ъ”. В то же время пример ОСК показывает, что объединение различных предприятий не всегда происходит удачно, добавляет он,— корпоративная система управления верфями до сих пор не дала однозначно положительных результатов, долги предприятий и самой корпорации увеличиваются, а трудности появляются даже у ранее успешных заводов.

Анастасия Веденеева