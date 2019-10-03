Вопрос — ответ

Издательство «Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Сегодня во всех школах страны ежедневно используются учебники, учебные пособия издательства. Теперь группа компаний «Просвещение» — образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, школам и дошкольным организациям комплексный учебный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов, дистанционное юридическое обслуживание и многое другое.

Одно из ключевых направлений развития компании — цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. Этому способствуют созданные в 2017 году проекты для «Российской электронной школы», «Московской электронной школы», Академии «Просвещение»: дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.

Группа компаний «Просвещение» активно участвует в реализации национального проекта «Образование»: одним из основных направлений деятельности является инвестирование в строительство школ, а также в создание современной информационно-образовательной среды, ресурсов и сервисов с использованием модели государственно-частного партнерства.