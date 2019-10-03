Книжный поводырь

Алексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу АО «Управляющая компания "Просвещение".

Алексей получил высшее образование в области маркетинга в РЭА им. Г. В. Плеханова, в 2012 году получил степень Executive MBA по программе Kingston University. Имеет более чем 15-летний опыт в маркетинге, управлении продуктовым портфелем, стратегическом развитии, занимал руководящие позиции в таких компаниях, как «МегаФон», «Билайн», «Ростелеком», «Деловые линии». Алексей Шаповалов присоединился к команде управляющей компании «Просвещение» в 2017 году в рамках реализации обновленной стратегии холдинга. Под руководством Алексея Шаповалова осуществляется вывод компании за рамки традиционного издательского бизнеса путем реализации стратегии развития образовательного холдинга. Усилия фокусируются на получении максимального образовательного результата для всех жителей России: от дошкольников, школьников и учащихся вузов до повышения квалификации и переподготовки учителей.