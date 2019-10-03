Отраслевая структура рейтинга RAEX-600 (по объему реализации)

Отрасль Количество компаний в рейтинге RAEX-600 Объем реализации в 2018 г. (млн руб.) Объем реализации в среднем на компанию (млн руб.) Доля в суммарном объеме реализации рейтинга RAEX-600 (%) Объем реализации в 2017 г. (млн руб.) Темп прироста (%)* Объем реализации в 2018 г. ($ млн) Прибыль до налогообложения в 2018 г. (млн руб.) Чистая прибыль в 2018 г. (млн руб.) Промышленность, всего 205 50949007,7 248531,7 56,4 40783333,6 24,2 809614,0 8014503,7 6648430,2 Нефтяная и нефтегазовая промышленность 28 28823764,2 1029420,2 31,8 21800287,0 32,1 458029,0 5298276,7 4408858,3 Машиностроение 42 5280180,7 125718,6 5,8 4763465,4 10,8 83905,6 11076,0 101166,3 Черная металлургия 18 4423344,7 245741,4 4,9 3480065,2 22,1 70289,9 838812,5 659290,9 Электроэнергетика 20 3358549,9 167927,5 3,7 3086057,7 6,7 53369,6 440732,8 338130,4 Химическая и нефтехимическая промышленность 25 2519720,5 100788,8 2,8 2101137,4 19,9 40040,1 331651,2 252024,4 Цветная металлургия 10 1776670,5 177667,0 2 1465309,7 21,2 28232,5 401975,6 331739,7 Пищевая промышленность 23 1392044,5 60523,7 1,5 1304476,8 6,7 22120,5 84176,3 68079,6 Угольная промышленность 12 1139200,2 94933,3 1,3 826670,2 37,8 18102,7 154689,9 121950,7 Табачная промышленность 4 687827,8 171957 0,8 645494,1 6,6 10930,0 50078,6 39732,3 Промышленность драгоценных металлов и алмазов 5 660589,6 132117,9 0,7 589410,2 12,1 10497,2 181854,0 144387,1 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5 333623,1 66724,6 0,4 256430,9 30,1 5301,5 96000,4 75784,5 Промышленность строительных материалов 4 186900,9 46725,2 0,2 166264,5 12,4 2970,0 17597,5 14673,1 Фармацевтическая промышленность 3 140615,7 46871,9 0,2 119567,0 17,6 2234,5 58260,1 53713,3 Парфюмерия и косметика 2 82554,8 41277,4 0,1 79553,3 3,8 1311,9 8407,8 6279,2 Полиграфическая промышленность 1 50181,4 50181,4 0,1 38799,7 29,3 797,4 13353,7 10560,6 Легкая промышленность 1 37553,1 37553,1 0,04 40493,0 –7,3 596,7 1827,4 1280,8 Производство электродов 1 33647,3 33647,3 0,04 н.д. н.д. 534,7 22825,4 18185,5 Добыча нерудных материалов 1 22038,8 22038,8 0,02 19851,5 11,0 350,2 2907,8 2593,5 Оптовая торговля 134 8388261,6 62599,0 9,3 7134374,2 14,3 133295,1 280447,2 213514,8 Розничная торговля 63 7635743,9 121202,3 8,4 6412608,9 14,0 121337,1 179403,9 126944,1 Банки 35 6728496,4 192242,8 7,4 6475343,2 3,9 106920,3 1814355,2 1451328 Транспорт и логистика 37 6102472,4 164931,7 6,7 5397780,8 12,0 96972,4 539006,5 414059,2 Телекоммуникации и связь 8 2182553,7 272819,2 2,4 2020473,5 8,0 34682,2 131032,5 28646,0 Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 21 1685562,5 80264,9 1,9 1580215,7 6,7 26784,7 36821,6 19083,7 Многоотраслевые холдинги 3 1358693,2 452897,7 1,5 1254161,4 8,3 21590,5 6309,6 4154,6 Строительство 17 972517,8 57206,9 1,1 804851 17,9 15454,0 69003,1 48676,1 Энергосбытовая деятельность 14 893519,8 63822,8 1 854244,2 4,6 14198,6 20445,9 13832,5 Страхование 8 805625,2 100703,2 0,9 641528,8 25,6 12801,9 139488,8 112212,9 Агропромышленный комплекс 12 642136,7 53511,4 0,7 544857,8 17,9 10204,0 18544,7 16679,2 Информационные технологии 9 601835,8 66870,6 0,7 524185,7 14,8 9563,6 1372,7 721,8 Сервисные компании 7 296145,9 42306,6 0,3 299666,9 –1,2 4706,0 22085,2 17575,7 Интернет-сервис 3 253605,8 84535,3 0,3 189328,8 33,9 4030,0 50668,7 40718,0 Негосударственный пенсионный фонд 3 218332,9 72777,6 0,2 172223,6 26,8 3469,5 10379,3 17399,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 149553,8 37388,5 0,2 139235,4 7,4 2376,5 25221,7 16267,0 Общественное питание 2 106881,8 53440,9 0,1 94671,7 12,9 1698,4 7100,0 5097,4 Сфера развлечений 3 106285,2 35428,4 0,1 56206,4 89,1 1688,9 10375,7 10009,3 СМИ 3 90797,3 30265,8 0,1 78866,4 15,1 1442,8 888,2 –684,4 Лизинг 2 87205,0 43602,5 0,1 69348,0 25,7 1385,7 43378,0 34893,0 Космонавтика 2 59268,0 29634,0 0,1 53982,2 9,8 941,8 12053,6 9758,8 Реклама и коммуникации 2 52976,5 26488,3 0,1 21762,5 31,5 841,8 670,6 422,1 Платежный сервис 1 48801,9 48801,9 0,05 29397,5 66,0 775,5 1802,5 1452,5 Коммерческая недвижимость 1 46610,7 46610,7 0,05 35817,4 30,1 740,7 –5447,0 –4667,9 Упаковка 1 44550,7 44550,7 0,05 33853,7 31,6 707,9 6597,5 5174,5