Отраслевая структура рейтинга RAEX-600 (по объему реализации)

|
|Отрасль
|Количество компаний в рейтинге RAEX-600
|Объем реализации в 2018 г. (млн руб.)
|Объем реализации в среднем на компанию (млн руб.)
|Доля в суммарном объеме реализации рейтинга RAEX-600 (%)
|Объем реализации в 2017 г. (млн руб.)
|Темп прироста (%)*
|Объем реализации в 2018 г. ($ млн)
|Прибыль до налогообложения в 2018 г. (млн руб.)
|Чистая прибыль в 2018 г. (млн руб.)
|Промышленность, всего
|205
|50949007,7
|248531,7
|56,4
|40783333,6
|24,2
|809614,0
|8014503,7
|6648430,2
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|28
|28823764,2
|1029420,2
|31,8
|21800287,0
|32,1
|458029,0
|5298276,7
|4408858,3
|Машиностроение
|42
|5280180,7
|125718,6
|5,8
|4763465,4
|10,8
|83905,6
|11076,0
|101166,3
|Черная металлургия
|18
|4423344,7
|245741,4
|4,9
|3480065,2
|22,1
|70289,9
|838812,5
|659290,9
|Электроэнергетика
|20
|3358549,9
|167927,5
|3,7
|3086057,7
|6,7
|53369,6
|440732,8
|338130,4
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|25
|2519720,5
|100788,8
|2,8
|2101137,4
|19,9
|40040,1
|331651,2
|252024,4
|Цветная металлургия
|10
|1776670,5
|177667,0
|2
|1465309,7
|21,2
|28232,5
|401975,6
|331739,7
|Пищевая промышленность
|23
|1392044,5
|60523,7
|1,5
|1304476,8
|6,7
|22120,5
|84176,3
|68079,6
|Угольная промышленность
|12
|1139200,2
|94933,3
|1,3
|826670,2
|37,8
|18102,7
|154689,9
|121950,7
|Табачная промышленность
|4
|687827,8
|171957
|0,8
|645494,1
|6,6
|10930,0
|50078,6
|39732,3
|Промышленность драгоценных металлов и алмазов
|5
|660589,6
|132117,9
|0,7
|589410,2
|12,1
|10497,2
|181854,0
|144387,1
|Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
|5
|333623,1
|66724,6
|0,4
|256430,9
|30,1
|5301,5
|96000,4
|75784,5
|Промышленность строительных материалов
|4
|186900,9
|46725,2
|0,2
|166264,5
|12,4
|2970,0
|17597,5
|14673,1
|Фармацевтическая промышленность
|3
|140615,7
|46871,9
|0,2
|119567,0
|17,6
|2234,5
|58260,1
|53713,3
|Парфюмерия и косметика
|2
|82554,8
|41277,4
|0,1
|79553,3
|3,8
|1311,9
|8407,8
|6279,2
|Полиграфическая промышленность
|1
|50181,4
|50181,4
|0,1
|38799,7
|29,3
|797,4
|13353,7
|10560,6
|Легкая промышленность
|1
|37553,1
|37553,1
|0,04
|40493,0
|–7,3
|596,7
|1827,4
|1280,8
|Производство электродов
|1
|33647,3
|33647,3
|0,04
|н.д.
|н.д.
|534,7
|22825,4
|18185,5
|Добыча нерудных материалов
|1
|22038,8
|22038,8
|0,02
|19851,5
|11,0
|350,2
|2907,8
|2593,5
|Оптовая торговля
|134
|8388261,6
|62599,0
|9,3
|7134374,2
|14,3
|133295,1
|280447,2
|213514,8
|Розничная торговля
|63
|7635743,9
|121202,3
|8,4
|6412608,9
|14,0
|121337,1
|179403,9
|126944,1
|Банки
|35
|6728496,4
|192242,8
|7,4
|6475343,2
|3,9
|106920,3
|1814355,2
|1451328
|Транспорт и логистика
|37
|6102472,4
|164931,7
|6,7
|5397780,8
|12,0
|96972,4
|539006,5
|414059,2
|Телекоммуникации и связь
|8
|2182553,7
|272819,2
|2,4
|2020473,5
|8,0
|34682,2
|131032,5
|28646,0
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|21
|1685562,5
|80264,9
|1,9
|1580215,7
|6,7
|26784,7
|36821,6
|19083,7
|Многоотраслевые холдинги
|3
|1358693,2
|452897,7
|1,5
|1254161,4
|8,3
|21590,5
|6309,6
|4154,6
|Строительство
|17
|972517,8
|57206,9
|1,1
|804851
|17,9
|15454,0
|69003,1
|48676,1
|Энергосбытовая деятельность
|14
|893519,8
|63822,8
|1
|854244,2
|4,6
|14198,6
|20445,9
|13832,5
|Страхование
|8
|805625,2
|100703,2
|0,9
|641528,8
|25,6
|12801,9
|139488,8
|112212,9
|Агропромышленный комплекс
|12
|642136,7
|53511,4
|0,7
|544857,8
|17,9
|10204,0
|18544,7
|16679,2
|Информационные технологии
|9
|601835,8
|66870,6
|0,7
|524185,7
|14,8
|9563,6
|1372,7
|721,8
|Сервисные компании
|7
|296145,9
|42306,6
|0,3
|299666,9
|–1,2
|4706,0
|22085,2
|17575,7
|Интернет-сервис
|3
|253605,8
|84535,3
|0,3
|189328,8
|33,9
|4030,0
|50668,7
|40718,0
|Негосударственный пенсионный фонд
|3
|218332,9
|72777,6
|0,2
|172223,6
|26,8
|3469,5
|10379,3
|17399,0
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|4
|149553,8
|37388,5
|0,2
|139235,4
|7,4
|2376,5
|25221,7
|16267,0
|Общественное питание
|2
|106881,8
|53440,9
|0,1
|94671,7
|12,9
|1698,4
|7100,0
|5097,4
|Сфера развлечений
|3
|106285,2
|35428,4
|0,1
|56206,4
|89,1
|1688,9
|10375,7
|10009,3
|СМИ
|3
|90797,3
|30265,8
|0,1
|78866,4
|15,1
|1442,8
|888,2
|–684,4
|Лизинг
|2
|87205,0
|43602,5
|0,1
|69348,0
|25,7
|1385,7
|43378,0
|34893,0
|Космонавтика
|2
|59268,0
|29634,0
|0,1
|53982,2
|9,8
|941,8
|12053,6
|9758,8
|Реклама и коммуникации
|2
|52976,5
|26488,3
|0,1
|21762,5
|31,5
|841,8
|670,6
|422,1
|Платежный сервис
|1
|48801,9
|48801,9
|0,05
|29397,5
|66,0
|775,5
|1802,5
|1452,5
|Коммерческая недвижимость
|1
|46610,7
|46610,7
|0,05
|35817,4
|30,1
|740,7
|–5447,0
|–4667,9
|Упаковка
|1
|44550,7
|44550,7
|0,05
|33853,7
|31,6
|707,9
|6597,5
|5174,5