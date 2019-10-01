«Силовая машина продолжает подставлять государство»

В России грядет очередной громкий процесс: псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Она написала авторскую колонку о причинах теракта в здании ФСБ в Архангельске годичной давности. Там содержалась критика российской власти в целом и силовиков в частности. У нее в квартире прошел обыск. Сейчас материалы передаются в суд. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что эта история рискует вновь нарушить относительное общественное спокойствие последних дней.

Вот, что называется, давно не было. Известная псковская журналистка Светлана Прокопьева написала по следам громких событий в Архангельске годичной давности колонку на сайте «Эхо Москвы» в Пскове. 17-летний Михаил Жлобицкий, называющий себя анархистом, совершил самоподрыв на входе в здание регионального управления ФСБ. Террорист погиб, трое сотрудников получили ранения. Свои действия он объяснил в предсмертной записке. Жлобицкий, в частности, обвинил чекистов в пытках и фабрикации уголовных дел. Дело имело широкий общественный резонанс и политические последствия. Сначала губернатор Архангельской области Игорь Орлов обвинил во всем оппозицию, в том числе Алексея Навального. Тему подхватили федеральные каналы телевидения. А затем директор ФСБ Александр Бортников выразил опасения относительно радикализации молодежи. Кстати говоря, в Архангельске до сих пор не все в порядке — там не прекращаются так называемые «мусорные» протесты. А губернатор Орлов вошел в историю, назвав недовольных жителей «шелупонью».

Собственно, Светлана Прокопьева возразила этой самой официальной точке зрения. Она написала о том, что не оппозиция, а сами силовики могут быть виноваты в том, что не дают молодежи права высказывать свое мнение, говорить о проблемах. Молодежь бывает разная, не все посещают официальные линейки и открытые уроки с президентом. Кто-то может решиться на преступление из-за каких своих внутренних обид. Вот и в школах российских стали постреливать. Это общеизвестный факт, что государство не всегда слышит своих граждан. И относительно силовиков. Добрый следователь дядя Степа ушел в прошлое, так и остался в детской сказке. И потом Жлобицкий обвинил ФСБ в фабрикации уголовных дел и пытках. Хорошо, Прокопьева виновата, но тогда и эти обвинения проверьте — для справедливости. А вдруг все-таки фабриковали и — еще того хуже — пытали? Похоже, что ничего не проверяли, и все пошло по привычному сценарию. В феврале против журналистки возбудили уголовное дело по статье 205 пункт 2 — «оправдание терроризма». Ей грозит до семи лет лишения свободы. Впереди суд, и прогнозы самые негативные. Важно добавить, что Роскомнадзор, который, проводил проверку, не дал ссылку на слова, в которых конкретно содержится то самое оправдание. События, естественно, получили огласку, широкий общественный резонанс. Москва бурлит, и за рубежом тоже стало известно. Еще один потенциальный узник совести — политический заключенный.

Что известно о самоподрыве возле здания ФСБ в Архангельске Читать далее

На что еще хочется обратить внимание в этой связи: сейчас на слуху опять дело Голунова. Общественность вопрошает: почему не наказывают оперативников, что подбросили журналисту наркотики? И вот пришел ответ, правда, анонимный. Агентство «Интерфакс» сообщает со ссылкой на свой источник, что дело некому расследовать — сотрудников перекинули на «московское дело». Звучит как издевательство. Вот, интересно, в Пскове все в порядке с преступностью? А то ведь тоже, наверное, немалые силы брошены на борьбу со страшной угрозой в лице журналиста Светланы Прокопьевой.

Силовая машина продолжает подставлять государство. Если силовики думают, что они так защищают устои — это напрасно. Вертикаль так еще больше расшатывается. Примечательно, что только что как бы удалось снять напряжение вокруг «московского дела». И вот — пожалуйста — на подходе новый громкий процесс. Кстати говоря, еще в ПАСЕ грядет обсуждение всех наших «московских дел». Вот еще и псковское добавляется. И главное, что Прокопьева не первая и, видно, далеко не последняя.