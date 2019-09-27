На экологичном топливе через всю страну

В Краснодарском крае стартовал автопробег техники на природном газе

20 сентября 2019 года на компрессорной станции «Русская» в поселке Сукко Краснодарского края стартовал российский участок международного автопробега «Голубой коридор — газ в моторы 2019». Колонна из почти двух десятковлегковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, использующих в качестве моторного топлива природный газ, пройдет почти 2,8 тыс. км по территориям Кубани, Адыгеи, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Финиш автопробега состоится 3 октября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» в ходе Петербургского международного газового форума-2019. Организатором автопробега выступают Группа «Газпром» и Uniper SE.

Старт дан

Старт российской части автопробега дал заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, который обратился к участникам и гостям мероприятия по видеосвязи из северной столицы. По его словам, использование природного газа в качестве моторного топлива в нашей стране в текущем году более чем на треть превышает прошлогодний уровень. «Россия достигла сопоставимых результатов с европейскими странами в использовании газа для различных видов транспорта. Это говорит о том, что газ так же значим в качестве моторного топлива, как и другие энергоносители», — подчеркнул в своем обращении господин Маркелов.

Отметим, что старт российского автопробега совпал с финишем европейского участка автопробега. Он стартовал 29 августа в Стамбуле. На территории Европы автопробег «Голубой коридор 2019» прошел по территориям Турции, Болгарии, Чехии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и Германии (Любмин). Как подчеркнул Виталий Маркелов — во все эти страны «Газпром» поставляет голубое топливо. Протяженность европейского участка международного марафона составила 5,32 тыс. км.

Как сообщил по видеосвязи из Германии управляющий директор GAZPROM Germania GmbH Игорь Федоров, в европейском этапе автопробега участвовало более 40 легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов самых разных производителей. В ходе пробега было организовано 10 круглых столов. «Это подчеркивает, что на всем европейском континенте от Турции до Германии газ как моторное топливо пользуется популярностью», — резюмировал господин Федоров.

Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелёхин рассказал, что заправку участников автопробега по российской территории будут обеспечивать 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций(АГНКС), находящихся в Адыгее, Краснодаре, Краснодарском крае, Ростовской области, Россоши, Белгороде, Воронежской, Тульской, Московской областях, а также Твери, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. «Кроме того, для обеспечения заправки колонны техники сжиженным природным газом будет использоваться криогенный передвижной газовый заправщик компании “Газпром газомоторное топливо”», — сообщил господин Мелёхин.

В автопробеге участвует техника компаний: КАМАЗ (седельный тягач), «Урал» (грузовой саморазгружающийся автомобиль), «РариТЭК» (автобус Lotos, зерновоз КАМАЗ и автофургон Hyundai), «Автодом» (автомобиль УАЗ «Профи»), «АВТОВАЗ» (LADAVesta, LADALargus), IVECO (тягач и пассажирский автобус), ГРУППА ГАЗ (автофургон-мастерская ГАЗон NEXT), SCANIA (тягачи), ISUZU (рефрежиратор), SIMAZ (автобус), VOLGABUS (автобус).

Перспективный регион

Краснодарский край не раз назывался «Газпромом» как наиболее перспективный регион в части развития сети АГНКС. Это связано и с развитостью автодорог на территории Кубани, и с большим потоком автомобильного транспорта, который достигает своего пика в курортный сезон, и с высокой долей использования местными жителями техники на метане. Кроме того, в крае реализуется проект перевода сельскохозяйственной техники на природный газ.

В настоящее время на территории Краснодарского края действует 14 АГНКС «Газпром». Станции расположены в Краснодаре (две станции), Армавире, Ейске, Кореновске, Кропоткине, Крымске, Тихорецке, Усть-Лабинске, Белореченске, Тимашевске, Лазаревском (Сочи), а также станицах Каневской и Кущевской. Существует также площадка ПАГЗ в Сочи. Общая производительная мощность АГНКС «Газпром» на Кубани составляет 127,3 млн куб. м в год.

На Кубани реализуется программа перевода транспортных средств на природный газ («Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2017-2021 годы»). На данный момент краевой администрацией за счет бюджетных средств приобретено 514 единиц техники, работающей на газомоторном топливе. Дополнительно техника приобретается за счет частных перевозчиков края.

В соответствии с планами «Газпром газомоторное топливо» по развитию газомоторной инфраструктуры до конца 2020 года в Краснодарском крае запланирован ввод в эксплуатацию двух АГНКС «Газпром». Кроме того, в регионе ведется поиск восьми земельных участков (пять уже подобраны) под размещение 13 перспективных объектов на территории Сочи, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Анапы и Туапсе.

Преимущества природного газа

Почему именно природный газ с каждым годом приобретает все большую популярность в качестве моторного топлива в России? Дело в том, что стоимость 1 куб. м метана в нашей стране составляет 16 руб., а по расходу 1 куб. м природного газа эквивалентен 1 л бензина. В среднем, на 100 км пути транспорт расходует 10 куб м метана. Стоимость 1 км составляет всего 1,6 руб., тогда как 1 км на бензине обойдется в сумму более 4 руб.

Выбросы углекислого газа у автомобиля на метане в два-три раза меньше, чем у бензинового, а выбросы азота меньше на 90% по сравнению с дизельными автомобилями. В выхлопах газового транспорта отсутствует сажа и сера, что снижает задымленность и загрязнение воздуха в девять раз.

Октановое число метана — 105. Газообразное состояние природного газа обеспечивает более полное сгорание в двигателе, что увеличивает срок службы автомобиля в 1,5 раза. Природный газ не образует отложений в топливной системе, не снимает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижает трение и уменьшает износ двигателя. При сгорании метана не образуются твердые частицы, вызывающие повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Таким образом, использование природного газа в качестве моторного топлива увеличивает срок службы двигателя в полтора-два раза.

Метан — один из наиболее безопасных видов моторного топлива. Низкий предел температуры самовоспламенения метана — 650°С, дизельного топлива — 320°С, бензина — 250°С. Пожароопасные концентрации природного газа находятся в пределах 4,4-17% объема, а паров дизельного топлива — 1,1-8%. Метан почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации оборудования он сразу же улетучивается. Согласно классификации горючих веществ МЧС России по степени чувствительности, метан входит в самый безопасный — 4-й класс.