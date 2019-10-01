Демографию поправят иммигрантами

Иностранцам разрешат получать российское гражданство без отказа от прежнего. Как сообщает РБК со ссылкой на материалы правительства, подготовлен проект закона, который либерализует правила получения паспорта. По мнению авторов инициативы, это поможет остановить естественную убыль населения за счет новых граждан.

России действительно нужна демографическая поддержка, но власти должны определиться, кого именно они хотят заманить российским паспортом, отметил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский:

«Без иммиграции России не обойтись. Население страны для такой огромной территории слишком маленькое, и оно не растет. Поэтому иммиграция с некоторых пор превратилась в серьезный источник пополнения демографических ресурсов. Соответственно, нужно привлекать иностранных граждан, и политика должна быть в этом смысле поощрительная. Но надо понимать, кого и откуда мы собираемся привлекать, на кого это рассчитано, кто будет держаться за свое гражданство. Это кто? Немцы, англичане или индийцы, турки? Никто не откажется от французского или итальянского гражданства, чтобы переехать в Россию. А при условии, что он сохранит его, человек может переехать. Но что заставит француза или итальянца переехать в Россию, зачем это ему нужно? Вот это надо понять — есть ли такие люди, сколько их, и где они. Где люди, которые мечтают получить российское гражданство? За исключением бывших наших соотечественников, которые остались в Казахстане, в Киргизии или где-то еще и просто хотят как бы вернуться в Россию, из которой они когда-то выехали, и здесь жить Но для них и так, по-моему, есть облегчающие программы».

Повышение миграционной привлекательности позволит привлечь иностранцев, востребованных на российском рынке труда, прогнозируют эксперты Минэкономразвития. Для высококвалифицированных специалистов власти также планируют внести правки в требования к иностранным работникам — в сторону либерализации. Но тут законодатели могут просчитаться. За российскими паспортами, скорее всего, пойдут люди, которые не планируют переезжать в страну, предположил спецпредставитель Государственной думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин:

«Есть огромная масса людей, которые не могут, не хотят, не в состоянии переехать в Россию, но при этом хотели бы подтвердить свою культурно-историческую связь с родиной.

Это касается не иностранцев вообще, а наших соотечественников — именно у них эта связь присутствует. Если бы мы не требовали обязательного переезда в Россию, то, я уверен, к 2014 году добрая треть, а то и половина граждан Украины имела бы в кармане еще и российский паспорт. Это дает возможность в случае необходимости оказаться в России. Какие-то материальные блага — как правило, этим всегда пытались компрометировать идею отказа от требования выйти из гражданства. Дескать, они специально хотят это сделать, чтобы получить наши высокие пенсии, обслуживание и так далее. Это не подтверждается, это навет, это инвектива, сознательно запущенная для того, чтобы ничего не делать. А что касается вот связи с родиной, для многих это существенно. Для тех, кто живет в России, может быть, не так ясно, что это нужно, а для тех, кто уехал, например, в Австралию, это важно — они об этом говорят на встречах, этого ждут, надеются. То же самое в Европе. Почему мы требуем от них обязательного переезда в Россию, отказа от существующего гражданства? Это все ересь».

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Отмена требования об отказе от первого гражданства резко повысит миграционный поток в Россию, полагают в Минэкономразвития. В министерстве прогнозируют, что уже в следующем году россиян станет на 440 тыс. больше.

Светлана Белова