В Каменске-Шахтинском задержали организатора подпольных азартных игр

В отношении жителя Каменска-Шахтинского Ростовской области возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (п. ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый составе преступной группы организовал и проводил азартные игры в арендуемом помещении в центре города, замаскированном под компьютерный игровой клуб. При обыске в помещении правоохранители обнаружили и изъяли игровые аппараты, деньги, жесткие диски и мобильные устройства.

Сейчас следователи устанавливают соучастников подозреваемого и обстоятельства преступления.

Дарья Голякова