Таможня перехватила беспилотники

Свердловский арбитражный суд 5 ноября рассмотрит по существу иск Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) к Уральскому таможенному управлению. Истец требует отменить решения таможенников, по которым предприятие должно выплатить более 592,9 млн руб. за товар для производства беспилотников. УЗГА полагает, что таможенники незаконно изменили квалификацию компонентов. Ранее УЗГА выиграл аналогичный спор, доказав в суде, что ввозит в страну комплектующие для производства, а не сборки вертолетов.



Информация об иске УЗГА к Уральскому таможенному управлению размещена в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области. По данным судебной инстанции, компания потребовала признать незаконными решения таможни за май и июнь 2019 года, по которым завод должен выплатить более 592,9 млн руб.

Согласно материалам дела, решения касаются переквалификации ввозимых товаров с «Частей самолетов и вертолетов» на «Беспилотные летательные аппараты (БЛА) типа “Форпост” в разобранном или несобранном виде». Таким образом, по мнению таможни, завод ввозит в страну беспилотники в разобранном виде, а не детали для их производства. «Изменения квалификации товаров влечет значительное увеличение размера таможенных платежей»,— поясняется в материалах дела.

На предварительном заседании суд удовлетворил ходатайство УЗГА о приостановлении исполнения актов таможни, которые касаются взыскания более 592,9 млн руб. По мнению истца, «принудительное взыскание сумм повлечет для заявителя значительный материальный ущерб». «Сегодня УЗГА является головным исполнителем 25 государственных контрактов, 80% из них заключены в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Срок выполнения большинства заключенных государственных контрактов приходится на третий и четвертый кварталы 2019 года»,— указано в материалах дела.

В Уральском таможенном управлении и УЗГА пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

АО «Уральский завод гражданской авиации» основано в мае 1993 года. Производит несколько видов самолетов (многоцелевой 19-местный L-410, учебно-тренировочный ДА-42), а также беспилотные аппараты «Форпост» (с 2012 года) и легкие вертолеты Bell (с 2015 года). Предприятие выполняет контракты Министерства обороны РФ по поставке «Форпостов» с 2017 года, а также является поставщиком L-410 для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и авиакомпаний.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Андрея Саунина, похожий спор между УЗГА и таможней по ввозу в Россию деталей для производства вертолетов Bell на днях рассмотрел Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. «Таможенники настаивали, что УЗГА под видом ввоза отдельных компонентов, по сути, ввозит в страну вертолеты Bell 407, но только в разобранном виде. Поэтому должен платить 15,7% ввозной таможенной пошлины вместо 0%»,— отметил юрист. Однако апелляция поддержала УЗГА, указав, что детали поставляются на уральский завод для производства вертолетов Bell, а не просто для их конечной сборки. По мнению эксперта, в новом споре речь может идти о попытке таможенного управления переквалифицировать ввоз в Россию отдельных компонентов беспилотников для их производства на площадке УЗГА на поставку в страну разобранных летательных аппаратов.

Алексей Охлопков, Дарья Соколова