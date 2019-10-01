Бывший гендиректор ТК «ВЕТТА» трудоустроилась в «Местном времени»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», директором ООО РИА «Местное время» с сегодняшнего дня стала Елена Андреева, бывший генеральный директор телекомпании «ВЕТТА». Сама она подтвердила «Ъ-Прикамье» данную информацию. Медиаменеджер будет отвечать за рекламную часть медиахолдинга.

Госпожа Андреева возглавляла телекомпанию «ВЕТТА» с 2007 по 2018 год. В октябре прошлого года она оставила пост.

ООО «Рекламно-информационное агентство «Местное время» ранее выпускало одноименную газету, затем было переименовано и сейчас выполняет функции управляющей компании одноименного медиахолдинга (в него входят телеканал «УралИнформ-ТВ», радио «Эхо Перми», газета «Звезда», интернет-порталы «Местное время» и «Вкурсе-Пермь»). Учредитель ООО - Марина Гордейчик.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году компания закончила с выдающимися финансовыми результатами – выручка ООО составила 40 млн руб. (в 2017 году – 8 млн руб.), чистая прибыль – 72 млн руб. (в 2017 году – 1, 7 млн руб.) Такой финансовый результат обеспечила невысокая себестоимость продаж – 16 млн руб.. а также «прочие доходы» на 50 млн руб.