Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 18%

За первые девять месяцев этого года Ростовская АЭС выработала 25,6 млрд кВтч электроэнергии, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,2 млрд кВтч). Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции. При этом выработка электроэнергии в этом году на 7,4% превысила плановое задание.

В сентябре этого года выработка электроэнергии Ростовской АЭС превысила плановое задание на 22% и составила почти 2,6 млрд кВтч вместо плановых 2,1 млрд. кВтч. Сейчас доля Ростовской АЭС в выработке Объединенной энергосистемы Юга составляет около 30%. В этом году по утвержденному ФАС России плану Ростовская АЭС должна выработать 31,6 кВтч электроэнергии.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска Ростовской области. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Первый блок станции введен в эксплуатацию в 2001 году, второй— в 2010 году, третий — в 2015 году, четвертый – в 2018 году.

Дарья Голякова