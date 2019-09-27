Люк в Европу

Почему набирают популярность панорамные люки и крыши в авто

Современный российский автолюбитель в некоторым смысле избалован свободой при выборе комплектаций автомобиля. Практически любое понравившееся авто любого производителя можно собрать как конструктор с учетом своих пожеланий. Однако все чаще в стремлении модифицировать машину под свои нужды, россияне не останавливаются на простых опциях и разнице между базовой комплектацией и «спортом». Растет интерес и к нестандартным крышам. Что вполне понятно — сегодня накрышные системы стали настолько умными, что способны существенно повысить комфортабельность автомобиля. И практически каждый производитель готов оснащать ими свои автомобили.

Защита сверху

Сегодня ключевое требование, предъявляемое к люкам и панорамным крышам как потребителями, так и самими производителями — это безопасность. Кузов автомобиля — это защитная оболочка. Чем она прочнее, чем лучше держит удар, тем спокойнее себя чувствуют водитель и пассажиры. В этом смысле наличие отверстия в крыше могло бы вызывать беспокойство. Однако сейчас это уже не актуально, и доказательством тому — многочисленные тесты на прочность конструкции автомобилей, оснащенных панорамными крышами. Такие эксплуатационные качества, к примеру, демонстрирует продукция немецкой компании Webasto, мирового лидера рынка накрышных систем.

Что же касается другой проблемы, с которой часто сталкиваются отечественные автолюбители, а именно попытки взлома, то и здесь накрышная система-панорамная крыша или люк — не будет слабым местом. По той же самой причине, о которой мы уже говорили выше — пробить такую крышу или демонтировать люк практически невозможно. Подумали современные производители и о детях — вероятность того, что балующийся ребенок прищемит себе пальцы, исключена.

Своя атмосфера

Конечно, на юге оснащение авто панорамными люками или крышей ставит перед хозяином машины ряд вопросов. С одной стороны, климат здесь позволяет дышать воздухом с улицы хоть круглый год — это ведь все-таки не Сибирь. Но с другой — южное солнце способно сильно нагреть салон, а это не очень приятно. И тут важно понять, что современные накрышные системы обладают особенностью: принцип их работы заключается в том, чтобы создавать особый микроклимат внутри автомобиля. В этом смысле компания Webasto добилась немалых высот — о некоторых из этих достижений стало известно совсем недавно, на Международном автосалоне во Франкфурте-на-Майне.

Фактически современные накрышные системы способны подстраиваться под какие угодно условия. Если солнце начало сильно печь, и вы устали от прямых лучей — есть возможность регулировать прозрачность люка и регулировать направление света, поступающего в салон через крышу. Когда стемнеет, можно включить интегрированные в крышу световые элементы и создать там «свою атмосферу».

Все же нельзя отрицать, что автомобили с каждым годом все больше превращаются из средства передвижения в «дома на колесах», в которых просто приятно находиться. Поэтому дополнительный комфорт никогда не будет лишним

А что же зимой? Одна из распространенных тревог автолюбителей, связанная с панорамными люками — их негерметичность. Разумеется, эту часть немецкие инженеры также тщательно проработали, и не только ее. Панорамные люки и крыши изначально сконструированы таким образом, чтобы переносить любые прихоти погоды. Прежде чем запускать такие системы в массовое производство, их испытывали в специальных климатических камерах, где подвергали «атакам» дождя, снега, града и температурным нагрузкам — от экстремальной жары до холода. Поэтому их запас прочности значительно превосходит нагрузки, которым крыша авто будет подвергаться в действительности.

Добавим, что до сих пор среди некоторых автомобилистов бытует представление о том, что автомобиль с панорамным люком — это практически кабриолет. То есть, вариант для тех, кто вообще рад был бы ездить без крыши, наслаждаясь как плюсами такой езды, так и минусами — в виде многочисленных шумов, доносящихся со всех сторон. Естественно, это уже давно не так — если вам захочется побыть в тишине, технологии Webasto вам это обеспечат — шумоизоляция на высоком уровне. То же самое можно сказать и о сквозняках — никаких лишних ветерков вы не почувствуете. Зато дышать в салоне будет легче, поскольку одного штатного кондиционера для создания благоприятного микроклимата, как правило, недостаточно. Когда вы дышите свежим воздухом, это всегда приятнее.

И выше, и выше

Мы живем во времена, когда внешний облик и внутреннее содержание автомобилей коренным образом меняются каждые пять-семь лет. Если приобрести самую новую модель только с завода, то вы получите куда больше опций и возможностей, чем пятилеткой ранее. И этот прогресс в полной мере коснулся панорманых люков и крыш. Говоря откровенно, конструктивно эти системы уже превзошли по уровню развития некоторые другие системы автомобилей и, по сути, являются дополнением, которые улучшают любую машину — появляется возможность регулировать уровень естественного освещения, дышать свежим воздухом, и так далее. Разумеется, ездить можно и без этого, и все же нельзя отрицать, что автомобили с каждым годом все больше превращаются из средства передвижения в «дома на колесах», в которых просто приятно находиться. Поэтому дополнительный комфорт никогда не будет лишним.