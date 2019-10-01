Суд в Перми вынес приговор бывшему охраннику пермской школы, в которой напали на детей

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего охранника школы №127 Яны Галкиной, которая работала в день, когда было совершено нападение на учеников четвертого класса.

В ходе предварительного следствия она обвинялась по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сама госпожа Галкина вину не признавала. В результате суд переквалифицировал ее действия на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и приговорил ее к двум годам ограничения свободы.

Нападение на школу №127 было совершено 15 января 2018 года. По версии следствия и гособвинения, госпожа Галкина оказывала на объекте услуги, не соответствующие требованиям безопасности. В частности, она в нарушение пропускного режима, установленного в школе, и ее должностными инструкциями пропустила в здание школы бывшего ученика. Затем он вместе с учащимся десятого класса напал на четвероклассников. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи, а позже нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

В декабре 2018 года был вынесен приговор первому обвиняемому в нападении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев. В конце апреля 2019 года второй обвиняемый был осужден на семь лет колонии.

О приговоре первому обвиняемому — в публикации “Ъ” «Нападение на школу в Перми суд оценил жестко».

Дмитрий Астахов, Пермь