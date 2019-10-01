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Фото: Фото: официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии

В ДГТУ планируют открыть кафедру православной культуры

На базе Донского государственного технического университета планируют открыть межуниверситетскую кафедру «Православная культура и теология», сообщается в выступлении митрополита Меркурия на Совете ректоров вузов Ростовской области, опубликованном на сайте Ростовской митрополии.

Кроме того, планируется возобновить работу межвузовской комиссии по теологии на уровне ректоров и рассмотреть вопрос о введении в вузах факультативного преподавания основ православной культуры.

«Это позволит сформировать у студентов нравственные, духовные и культурные ценности, повысить качество образования путем включения в учебный процесс факультативных курсов духовно-нравственного содержания, которое должно распространиться на все, или, по крайней мере, большинство вузов Ростовской области»,— сказал митрополит в своем выступлении.

По его словам, это потребует целенаправленной работы по повышению квалификации преподавателей предметов духовно-нравственной направленности.

Дарья Голякова


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