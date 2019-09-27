«Мы используем любые возможности для развития района»

Глава Красноармейского района Юрий Васин — об изменениях, которые произойдут в муниципальном образовании в ближайшие годы, благодаря реализации национальных проектов.



— Юрий Валентинович, с каких проектов начинаете реализацию майских Указов Президента в районе?

— С «Демографии», «Образования» и регионального проекта «Содействие занятости женщинам, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Последний — очень актуален для нашего района. Мы решаем проблему обеспечения дошкольным образованием детей старше трех лет, а что касается двухлеток, то с этим сложнее. Мы сделали прогноз на ближайшие 4 года и исходя из него разработали дорожную карту строительства дошкольных учреждений в рамках нацпроекта. В частности, уже плотно занимаемся документацией строительства детсада в станице Марьянской, рассчитываем войти с проектом в программу на 2021 год. Также планируем строительство дошкольных учреждений в станицах Новомышастовской и Старонижестеблиевской, хуторе Трудобеликовском. Таким образом, мы в большей части наших населенных пунктов проблему с местами в детский сад решим. Кроме того, в той же Марьянской, в станицах Полтавской и Новомышастовской, хуторе Трудобеликовском появятся и новые школы.

Кроме вышеперечисленных, используем возможности программы министерства сельского хозяйства РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках мы будем строить детский сад в станице Новомышастовской. Документы уже сданы, планируем начать работы в следующем году. По этой программе здесь же планируем реконструировать плавательный бассейн и капитально отремонтировать Дом культуры.

Собственно, по сути, для жителей района не так уж и важно, по какой из программ поступят средства. Главное, что появятся новые социальные объекты, будут созданы комфортные условия для людей, чтобы они оставались жить на селе, рожать детей, работать на земле.

— На протяжении шести лет(!) Красноармейский район занимает первое место в крае по итогам ЕГЭ, является лучшим по качеству образования. Завидное постоянство!

— Да, наши педагоги уже много лет уверенно удерживают самую высокую планку в работе. И в прошедшем учебном году они снова оказались на высоте. Из 401 выпускника красноармейских школ 207 окончили учебу только на «4» и «5», 46 — отмечены медалью «За особые успехи в учении», 9 ребят набрали на ЕГЭ наивысшие 100 баллов. Более чем в полтора раза выросло число высокобалльных работ. Шесть наших школ вошли в число 54 лучших школ Кубани по результатам обязательных экзаменов.

И это, заметьте, при том, что в районе нет ни одной гимназии, ни одной элитной школы. О чем это говорит? Только об одном — о сложившейся в нашем образовании устойчивой системе работы, которая ведется по трем направлениям: с учителями, учащимися и родителями. Она и позволяет добиваться таких выдающихся результатов. На прошедшем в Краснодаре совещании научно-педагогической общественности Кубани губернатор наградил район Почетной грамотой и памятным знаком за победу в ежегодном краевом конкурсе в сфере образования в номинации «Лучший муниципальный район». Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить красноармейских педагогов за высочайший профессионализм и полную самоотдачу в работе.

Что касается завтрашнего дня наших школ, то мы запланировали целый ряд мероприятий в рамках региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка». Уверен, благодаря реализации их на практике, качество образования в районе еще более повысится. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Пока в четырех наших школах открыты центры инновационного образования «Точки роста». До 2024 года они откроются во всех наших школах.

— Национальный проект «Культура». Насколько он актуален для Вашего района?

— Более, чем. Нашему району, можно сказать, повезло: у нас 19 сельских Домов культуры, 21 библиотека, историко-краеведческий музей. Кроме того, в шести крупных сельских поселениях у нас работают школы искусств, в отдаленных поселках и хуторах открыты 11 учебных площадок. В них обучаются 22% школьников района. Кстати, по этому показателю мы занимаем второе место в крае.

Одним словом, культурой мы богаты. Но это большое хозяйство необходимо и поддерживать в надлежащем состоянии. Нацпроект «Культура» позволяет, в частности, направлять десятки миллионов на ремонт объектов культуры. Самим сельским поселениям не под силу такие масштабные работы. Так, сегодня в маленькой станице Староджерелиевской заканчивается большой ремонт Дома культуры в рамках как раз-таки регионального проекта «Культурная среда». Всего на эти цели будет затрачено 14 миллионов 155 тысяч рублей.

«Мы участвуем во всех программах. Это позволяет нам строить новые детские сады, спортивные объекты, благоустраивать территории, создавать комфортные условия жизни для людей»

Мы планируем ремонт еще 7-ми наших Домов культуры. Уже в 2021 году начнется капитальный ремонт Полтавского культурного центра. На него будет выделено 11 миллионов рублей. Более 6 миллионов рублей уже выделено на ремонт Дома культуры поселка Октябрьского. Трудобеликовскому и Протичкинскому Домам культуры — порядка миллиона на приобретение звукоусилительной аппаратуры.

Без наших самодеятельных артистов не обходится ни один праздник в районе. Мы только что отметили 85 лет со Дня основания района, и праздник землякам устроили 2,5 тысячи самодеятельных артистов всех возрастов. Только наш детский сводный хор состоит из 600 человек! Вы бы видели, с каким удовольствием все они выступали, и какая буря аплодисментов сопровождала каждое выступление!

Это еще раз подтверждает — не хлебом единым жив человек. Так что культурой занимались, занимаемся и будем заниматься. А национальный проект, региональные программы позволяют многократно расширить наши возможности.

— В крае в рамках национального проекта разработана региональная программа «Спорт — норма жизни». Является ли спорт нормой жизни в Красноармейском районе?

— Однозначно да. Красноармейский район — территория здорового образа жизни. Имена наших земляков, воспитанников 7-ми красноармейских спортивных школ звучат на краевых, Всероссийских и международных спортивных аренах. Славится район штангистами, гиревиками, борцами, регбистами, футболистами, боксерами, конниками, мотоболистами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья у нас создан и активно работает клуб адаптивной физкультуры и спорта «Дельфин». В районе культивируется 22 вида спорта.

Мы хорошо понимаем, насколько это важно, и из года в год наращиваем число объектов для занятий физической культурой и спортом. На сегодняшний день их в районе уже — 189. Последние два заработали в День физкультурника в этом году. Это спортивный комплекс «Урожай» в станице Ивановской и спортивный зал в Новомышастовской школе №10. Но мы не собираемся останавливаться. В рамках национального проекта у нас появятся Центр единоборств, в районном центре и еще в четырех сельских поселениях — малобюджетные спортивные комплексы, продолжится ремонт спортивных залов. Одним словом, возможности предоставляются огромные, и мы будем их использовать, как говорится, на все сто.

Разумеется, это далеко не все национальные проекты, в которых участвует район. Инициативы Президента всеобъемлющи, охватывают все сферы жизни. И наша задача на своем уровне принять самое активное участие в реализации Майских указов. Ведь их конечная цель — повышение качества жизни людей. Для власти всех уровней это — безусловный приоритет.