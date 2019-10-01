Сергей Хачатуров дошел до предельного срока

Как стало известно “Ъ”, завтра в Басманном суде столицы пройдет предварительное слушание по уголовному делу бывшего основного собственника ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова. Он обвиняется в хищении акций при передаче страховой компании под контроль банка «Открытие», а также растрате средств одной из своих собственных компаний. Между тем истекает предельный 18-месячный срок содержания господина Хачатурова под стражей, и его защита будет настаивать на изменении меры пресечения, отмечая, что в последнее время в подобных ситуациях суды не раз выпускали предпринимателей из СИЗО.

По данным “Ъ”, недавно Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской. Оно было передано в Басманный суд столицы, судья Наталья Дударь в среду проведет предварительное заседание.

Как не раз рассказывал “Ъ”, следственное управление (СУ) ФСБ РФ предъявило господину Хачатурову и госпоже Клепальской (она находится под домашним арестом) обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Инициатором дела являлся скандально известный полковник ФСБ Кирилл Черкалин. По материалам дела, совершенные предпринимателями мошенничество и легализация преступных доходов заключались в том, что за несколько месяцев до безвозмездной передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» они переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал так же принадлежащего бизнесмену ООО «Техника и автоматика».

Внесение акций произошло в мае 2017 года, а в августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были открыто проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). Уплатив 1 млрд руб. налогов, господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на российском валютном счете. Что касается эпизода с растратой, то СУ ФСБ пришло к выводу, что таковой можно считать следующую сделку: в декабре 2016—январе 2017 года господин Хачатуров передал находящиеся на балансе компании «РГС-активы» паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным и оценило ущерб не менее чем в 2 млрд руб.

Сергей Хачатуров был задержан 17 апреля прошлого года, и на днях истекает предельный установленный законом срок содержания под стражей — 18 месяцев. Защита считает, что вопрос дальнейшей меры пресечения бизнесмену будет ключевым на предварительном слушании.

«Нет никаких законных оснований продлевать срок ареста моего подзащитного,— сказал “Ъ” адвокат бизнесмена Алексей Мельников.— Мера пресечения для Сергея Хачатурова это тест для проверки эффективности политики президента Владимира Путина по защите предпринимателей от незаконного давления со стороны всяких черкалиных».





«Подписанные президентом 2 августа 2019 года изменения ст. 108 УПК РФ перекрыли имевшиеся ранее лазейки для ареста бизнесменов.— продолжает адвокат.— Некое изменение ситуации, в частности в подходе Московского городского суда, уже заметно. Было принято несколько решений об освобождении из СИЗО обвиняемых в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Мы будем настаивать на принятии такого же решения Басманным судом».

Господин Мельников напомнил, что все преступления, инкриминируемые Сергею Хачатурову, относятся к сфере предпринимательской деятельности, что по закону в принципе исключает такую меру пресечения, как арест. Напомним, в прошлом году решение о заключении господина Хачатурова в СИЗО даже отменялось. Сначала один из зампредов Верховного суда, рассмотрев жалобу защиты, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда, отметив при этом, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние относится к сфере предпринимательской деятельности. При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, однако Лефортовский райсуд оставил Сергея Хачатурова под арестом.

«Предъявленные обвинения, очевидно, несостоятельны,— добавил адвокат Алексей Мельников.— Сделка по передаче акций была абсолютно чистой, прозрачной и осуществлялась под ежедневным контролем ЦБ. Доказать, что же нарушил собственник, открыто распоряжаясь своим собственным имуществом, объективно невозможно, поэтому следствие, в том числе для объяснения давления на обвиняемого при помощи длительного ареста, наполнило дело доказательствами, которые не выдерживают никакой критики. Будем на это обращать внимание суда в целях справедливого решения».

Александр Игорев