Сергей Хачатуров не встретил понимания у суда

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд продлил до середины сентября срок ареста бывшего основного собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. Защита бизнесмена указывала, что следствие по делу завершено, поэтому господин Хачатуров в случае его помещения под домашний арест никак не сможет воспрепятствовать расследованию дела или повлиять на уже допрошенных свидетелей, однако суд принял сторону Федеральной службы безопасности (ФСБ), требовавшей продлить срок содержания под стражей. Сам бизнесмен, находящийся в СИЗО «Лефортово», как и инициировавший его дело скандально известный полковник ФСБ Кирилл Черкалин, на финальной стадии следствия отказался от дачи показаний и личного участия в обжаловании собственного ареста, поскольку посчитал, что ни следствие, ни суд даже не пытаются разобраться в его деле.

Ходатайство следственного управления (СУ) ФСБ о продлении ареста Сергея Хачатурова на этот раз рассматривал не Лефортовский, как было ранее, а Московский городской суд, поскольку бизнесмен провел в следственном изоляторе более года, а компетенция райсуда ограничивается только 12 месяцами. Единственным доводом в обоснование своей позиции следователь назвал необходимость завершения господином Хачатуровым процедуры ознакомления с материалами его уголовного дела, которое насчитывает почти 70 томов.

Сергей Хачатуров, а также экс-акционер РГС-банка Надежда Клепальская (она находится под домашним арестом, срок которого был также продлен), как уже рассказывал “Ъ”, обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По основному эпизоду дела версия следствия заключается в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольного ему же ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были открыто проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). Уплатив 1 млрд руб. налогов, господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете. Спустя год следствие сочло эти операции хищением и легализацией преступных доходов. На финальном этапе расследования СУ ФСБ обвинение утяжелило, добавив в дело новый эпизод: как считает следствие, в декабре 2016—январе 2017 года господин Хачатуров передал находящиеся на балансе компании «РГС-активы» паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным и оценило ущерб не менее чем в 2 млрд руб.

В суде адвокаты Сергея Хачатурова указывали, что следствие по делу завершено, поэтому, находясь на свободе или под домашним арестом, он никак не может препятствовать расследованию. Также они ссылались на позицию Верховного суда, ранее неоднократно указывавшего, что только необходимость ознакомления не может быть основанием для самой строгой меры пресечения. Как сообщил “Ъ” адвокат Алексей Мельников, на данный момент бизнесмен прочитал примерно три четверти материалов уголовного дела.

Защита также вновь указывала, что все инкриминируемые господину Хачатурову действия относятся к сфере предпринимательской деятельности, поскольку он являлся единственным собственником компаний и генеральным директором, то есть имел полное право распоряжаться их имуществом. Кроме того, Алексей Мельников настаивал, что бизнесмен никого не обманывал, действовал открыто в рамках письменного соглашения, а «фантазии нынешнего руководства "Открытия" не имеют юридической основы и похожи на рейдерство». А в таких случаях, отмечала защита, арест незаконен.

Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская вины ни по одному из эпизодов не признают.

По данным “Ъ”, на завершающем этапе следствия они отказались давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Такое решение подследственные мотивировали «явным обвинительным уклоном следствия и игнорированием любых фактов, ему противоречащих». Ранее бизнесмен и его предполагаемая сообщница, а также их защита не раз указывали, что невозможно похитить или растратить собственное имущество, а все операции, составившие фабулу уголовного дела, совершались под жестким постоянным контролем регулятора и других госорганов. Сергей Хачатуров также отказывался от личного участия в рассмотрении жалоб на продление его ареста, поскольку считает, что суд уже 13 месяцев относится к этому вопросу исключительно формально, соглашаясь с любыми ходатайствами следствия, игнорируя при этом требования закона и Верховного суда.

На этот раз Мосгорсуд также согласился с мнением следствия и оставил господина Хачатурова под стражей. Отметим, что он содержится в СИЗО «Лефортово», где находится и скандально известный полковник управления «К» ФСБ Черкалин, обвиняемый в коррупционных преступлениях и мошенничестве. По данным источников “Ъ”, именно при участии господина Черкалина и было инициировано преследование бизнесмена Хачатурова.

«В марте на коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин и глава ведомства Юрий Чайка в очередной раз говорили о недопустимости необоснованного уголовного преследования бизнесменов,— сказал “Ъ” Алексей Мельников.— Говорилось также о необходимости в полной мере задействовать ч. 3 ст. 299 УК РФ (незаконное возбуждение уголовных дел в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности). В случае с Сергеем Хачатуровым мы сталкиваемся с ярким примером именно такой ситуации. Однако и следствие, и суды по-прежнему не желают увидеть очевидное и прекратить уголовное преследование невиновных».

Александр Игорев