ГК «Сегежа» в ноябре запустит в Сальске новую линию завода бумажной упаковки

В ноябре группа компаний «Сегежа» планирует запустить третью производственную линию завода индустриальной бумажной упаковки, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Благодаря новой линии завод в Сальске удвоит мощности по выпуску бумажной упаковки. Современная автоматизированная линия по производству бумажных мешков обеспечивает производительность 330 мешков в минуту. Она может производить клапанные мешки различного размера с клапанами любой сложности для всех типов фасовочного оборудования и быстро переходит с одного заказа на другой.

Новая линия позволит выпускать более 80 млн высокотехнологичных индустриальных мешков любой сложности. Оборудование немецкой Windmoller & Hoelscher для новой линии индустриальной упаковки на заводе в Сальске уже доставлено и монтируется. Инвестиции в приобретение и монтаж линии составят 500 млн руб., а общие инвестиции «Сегежи» в экономику Ростовской области после ввода новых мощностей приблизятся к запланированным 3 млрд руб.

Проект «Сегежской упаковки» в Сальске входит в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестиционных проектов донского региона. Первая линия завода мощностью 90 млн. бумажных мешков в год успешно работает, инвестиции к моменту ее запуска составили 1,5 млрд рублей.

Продукция завода поставляется в регионы юга России, Приволжского федерального округа, страны ближней Азии и Закавказья.

ГК «Сегежа» занимает первое место в России (54% рынка) и второе место в Европе (14% рынка) по производству бумажных мешков, а также первое место место в России (71% рынка) и третье место в мире по производству коричневой мешочной бумаги. Представительств Группы охватывает 11 государств, продукция реализуется в 100 странах мира.

Дарья Голякова