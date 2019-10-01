На перепись населения потратят 33 млрд рублей

Совокупный бюджет переписи населения, которая будет проводиться в 2020 году, составит порядка 33 млрд руб., сообщил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) Павел Малков. По его словам, половину этой суммы составят затраты на фонд оплаты труда, а около четверти — на техническое оснащение, в том числе на обработку больших данных и закупку техники.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, население отдаленных и труднодоступных регионов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. В переписи будут задействованы портал «Госуслуги», волонтеры-переписчики и стационарные участки.

В 2020 году волонтеры переписи впервые будут использовать не бумажные анкеты, а планшеты, всего будет задействовано 360 тыс. устройств, заявил Павел Малков. Он уточнил, что на планшеты, их закупку и покупку операционной системы в совокупности Росстат потратит 6,7 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, Росстат будет проводить перепись населения на планшетах с отечественной операционной системой «Аврора». Правительство назначило «Ростелеком» единственным исполнителем по контракту, оператор должен исполнить не менее 10% стоимостных обязательство по нему.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россиян перепишут с помощью планшетов».

Валерия Лебедева