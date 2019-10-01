В Пятигорске экс-полицейского будут судить за побег заключенной

Бывшего полицейского отделения охраны и конвоирования отдела МВД России по городу Кисловодску будут судить за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие показало, что 28 августа этого полицейский, конвоировал заключенную в следственный изолятор города Пятигорска. При этом обвиняемый снял замок снял камеры специализированного автомобиля, в которой содержалась заключенная, и приоткрыл дверь конвойного отсека автомобиля. В результате женщина совершила побег.

«По данному факту проведена проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли непосредственных руководителей обвиняемого.

Дарья Голякова