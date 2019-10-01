Tele2 запустила в Саратове салон связи по «другим правилам»

26 сентября в ТРЦ «Happy Молл» в Саратове оператор мобильной связи Tele2 открыл первый в Черноземье digital-салон нового формата. До этого такие салоны были запущены лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Ярославле.



«Став трендсеттером на телеком-рынке, Tele2 продолжает ориентироваться на потребности клиентов и строить современный сервис, выходя за привычные рамки. Мы развиваем коммуникационную платформу „Другие правила“ и меняем нашу розничную сеть, используя уникальный подход — трижды digital. Цифровой формат в сервисе, коммуникациях и ассортименте позволяет нам наиболее полно рассказывать клиентам о тарифах и услугах, а также оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения. Кроме того, Tele2 помогает покупателям сделать собственный выбор, предоставляя возможность не только лично протестировать устройство, но и ознакомиться с реальными оценками пользователей. Новый формат наших салонов соответствует трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице»,— рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Стильный дизайн внутри и снаружи, цифровые витрины, удобная навигация по ассортименту открывают клиентам сервис другого уровня. Например, для знакомства со смартфоном достаточно взять его в руки — на экран интерактивной витрины выводятся все технические характеристики, а также — что не менее важно — отзывы реальных покупателей о выбранной модели. Кроме того, благодаря открытой выкладке нового поколения устройство очень просто дополнить другими гаджетами — наушниками, часами и т. п. Удобно, что весь ассортимент разложен по брендам и ценам. Отдельно в салоне представлена зона умных вещей, где все желающие могут ознакомиться с компонентами умного дома, коптерами, беспилотниками и прочими умными гаджетами.

С помощью специального интерфейса виртуальной витрины посетители салона легко могут выбрать себе красивый номер, сменить тариф, оставить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера. Здесь же, в буквальном смысле под рукой, у них оказывается вся необходимая информация вплоть до карты покрытия Tele2, подробностей об акциях оператора и новых уникальных предложениях. К слову, буквально накануне открытия цифрового салона Tele2 вновь выступила новатором и запустила свою биржу, где абоненты могут продавать и покупать минуты и гигабайты, самостоятельно формируя стоимость своих лотов.

В салонах нового поколения Tele2 решила отказаться от привычного формата обслуживания, когда продавцы располагаются только за кассами и большими мониторами. Теперь персонал будет работать прямо в зале (это называется открытое, безбарьерное взаимодействие с клиентами), и благодаря специальным планшетам в руках продавцы смогут не только обслужить посетителя в любой точке салона, но и прямо там же принять оплату.

«Наши клиенты — активные data-пользователи и люди, которые осваивают новые технологии для обеспечения комфорта в повседневной жизни. Именно поэтому мы решили сделать акцент на удобных инновациях, позволяющих не просто оценить ассортимент на витрине, а самостоятельно „настроить“ свой цифровой образ жизни»,— отметил коммерческий директор саратовского филиала Tele2 Анатолий Степкин.

Итак, цифровая «ленточка» разрезана, дружелюбный робот поприветствовал первых посетителей — запуск digital-салона по другим правилам в Саратове прошел с использованием новых технологий.

Представители Tele2 отмечают, что до конца года планируется открыть салоны нового формата во всех городах-миллиониках.