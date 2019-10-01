Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Юрий Гоцанюк утвержден в должности премьер-министра Крыма. Его кандидатуру, предложенную на этот пост главой республики Сергеем Аксеновым, единогласно поддержали крымские депутаты на заседании регионального парламента. Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Сергей Аксенов на своей странице в Facebook назвал Юрия Гоцанюка системным человеком и выразил уверенность, что он справится с работой премьер-министра Крыма.

Вадим Никифоров, Симферополь