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Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Юрий Гоцанюк утвержден в должности премьер-министра Крыма. Его кандидатуру, предложенную на этот пост главой республики Сергеем Аксеновым, единогласно поддержали крымские депутаты на заседании регионального парламента. Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Сергей Аксенов на своей странице в Facebook назвал Юрия Гоцанюка системным человеком и выразил уверенность, что он справится с работой премьер-министра Крыма.

Вадим Никифоров, Симферополь


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