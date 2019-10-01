В Пролетарске Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу КРС

В одном из хозяйств Пролетарска Ростовской области отмеинли карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Упрвления ветеринарии региона.

Ограничения были введены 2 августа этого года, так как у одной коровы из из 143, имеющихся в хозяйстве, обнаружили это заболевание.

«В период проведения оздоровительных мероприятий владелец животных проявил сознательность и в соответствии с ветеринарным законодательством по первому требованию ветеринарных врачей предоставлял скот для обследования»,— говорится в сообщении.

В минимальный срок специалисты получили двукратные отрицательные результаты исследований на бруцеллез от всего поголовья, содержащегося в хозяйстве и отменили ограничительные меры.

Бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием. Чаще всего заражение бруцеллезом людей происходит контактно-бытовым способом или через зараженные продукты питания.

Дарья Голякова