В Крыму разделили полномочия главы республики и премьер-министра

Госсовет Крыма разделил должности главы региона и председателя совета министров. Соответствующее постановление депутатами было принято на сегодняшнем заседании парламента. Также они освободили от должности вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка. Чуть позже на сегодняшнем заседании его кандидатуру намерены согласовать на должность председателя правительства.

Постановление с таким текстом было внесено в госсовет накануне главой Крыма Сергеем Аксеновым. По информации “Ъ”, кандидатуру господина Гоцанюка поддержат все фракции. Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Сергей Аксенов в Facebook пояснил, что разделение полномочий главы Крыма и премьера «выверенное решение». Его цель — повышение эффективности госуправления. Сам он теперь намерен больше внимания уделять сотрудничеству с федеральными органами власти, руководством других субъектов РФ и «активизации международной повестки». «После разделения полномочий в должности главы республики буду больше внимания уделять стратегическим вопросам. При этом тактика реализации конкретных проектов, внутренняя хозяйственная повестка, работа с исполнительными органами власти, с местными администрациями остается за советом министров»,— пояснил господин Аксенов. Юрия Гоцанюка он назвал системным человеком и выразил уверенность, что он справится с работой премьер-министра Крыма.

Вадим Никифоров, Симферополь