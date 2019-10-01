В Зеленокумске подрядчик сорвал сроки по благоустройству Нижнего парка

Прокуратура Советского района Ставропольского края выявила нарушения законодательства о закупках при благоустройстве Нижнего парка в Зеленокумске, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В документах на портале госзакупок сказано, что подрядчиком является индивидуальный предприниматель Ролан Вартазарян.

Проверка показала, что в июне 2019 года между господином Вартазаряном и администрацией Советского городского округа был заключен муниципальный контракт на выполнение работ второго этапа благоустройства Нижнего парка на сумму более 24 млн. руб.

Закончить ремонт парка предприниматель должен был до 1 сентября этого года, однако к указанному сроку не выполнил 24% работ на суму около 4 млн руб.

В адрес господина Вартазаряна прокуратура вынесла представление об устранении нарушений.

Дарья Голякова